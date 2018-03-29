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FETÖ SANIĞI DİŞ DOKTORUNA HAPİS CEZASI 

Haber: Ümit TÜRK / İstanbul DHA Fetullahçı Terör Örgütü üyeliği suçundan yargılanan diş hekimi karı-kocanın davasında karar çıktı

29 Mart 2018 19:39

Haber: Ümit TÜRK / İstanbul DHA
Fetullahçı Terör Örgütü üyeliği suçundan yargılanan diş hekimi karı-kocanın davasında karar çıktı. Tutuklu yargılanan diş hekimi Ali İlker Baştan, Firari savcı Zekeriya Öz\'ü kastederek, \"Bir grup hasta beni mağdur ve suiistimal etmiştir\" dedi.  7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan sanık, adli kontrol şartıyla tahliye edildi. Tutuksuz yargılanan Esma Kuriş Baştan\'ın dosyası ise ayrıldı.  
İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde yapılan duruşmaya tutuklu sanık Ali İlker Baştan ile eşi tutuksuz sanık Esma Kuriş Baştan katıldı. Duruşmada son savunmasını yapan sanık Ali İlker Baştan, firari savcıları Zekeriya Öz ve Celal Kara ile basketbolcu Enes Kanter\'in diş kliniğinde çektirdiği fotoğrafa ilişkin açıklama yaptı. 
Sanık Baştan, kızının hastası olmasından dolayı Zekeriya Öz\'ü tanıdığını belirterek, \"Bir grup hasta beni mağdur ve suiistimal etmiştir. Tanışıklığım tamamen hasta doktor ilişkisidir\" ifadesinde bulundu. 

\"ZEKERİYA ÖZ ZIRHLI ARAÇLA GELİRDİ... ENES KANTER MİLLİ TAKIM\'DA OYNUYORDU...
Zekeriya Öz\'ün, zamanın kudretli savcılarından olduğunu ifade eden sanık, \"Bu şahıs zırhlı arabasıyla bana gelirken, bu kişinin birkaç yıl sonra suçlu olacağını bilemezdim. Keza Enes Kanter de Milli takımın ve Fenerbahçe\'nin oyuncusuydu. Celal Kara\'yı ise tanımıyorum\" diye konuştu. 
\"Bir zamanlar devletin de desteklediği bu yapıya ben de sempati duymuştum\" diyen sanık, yapı içinde tanıdığı insanlar olduğunu ancak hiçbir zaman hiyerarşik yapıya dahil olmadığını söyledi. 

\"CEZA VERECEKSENİZ SINIRA GÖNDERİN, ASKERLERİ PANSUMAN EDERİM...\"
Son sözünün sorulması üzerine sanık Baştan, \"Bizim gibi yetişmiş hekimlerin heba olmasına izin vermeyin. Hatta eğer ceza verecekseniz de ayağıma kelepçe takarak sınıra gönderin en azısından orada yaralı askerlere pansuman yaparım\" ifadesini kullandı. 

7 YIL 6 AY HAPİS CEZASI...
Duruşmayı karara bağlayan mahkeme heyeti, \"Silahlı terör örgütü üyeliği\" suçundan sanık Ali İlker Baştan\'ın 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. Mahkeme heyeti, ev hapsinden oluşan adli kontrol şartıyla sanığın tahliyesine karar verdi. Tutuksuz sanık Esma Kuriş Baştan\'ın ise dosyası ayrıldı.  

İDDİANAME 
İddianamede, şüpheli Ali İlker Baştan\'ın İstanbul Çengelköy\'de bulunan Özel Vizyonnet Diş Kliniği\'nin sahibi olduğu, eşi Esmar Kuriş Baştan\'ın da buranın ortağı doktor olarak çalıştığı belirtildi. Kliniğin örgüt lehine faaliyetlerde bulunmak amacıyla kullanıldığı öne sürülen iddianamede, şüpheli Ali İlker Baştan\'ın örgütün ele başısı Fetullah Gülen\'in özel diş doktoru olduğu ve sürekli Amerika\'ya gittiği iddia edildi. 

15\'ER YILA KADAR HAPİS TALEP EDİLDİ
Savcılık her iki şüpheli hakkında, \"Silahlı terör örgütüne üye olmak\" suçundan 7.5 yıldan 15\'er yıla kadar hapis cezası talep etti. 


 

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