‘FETÖ’ sanığı binbaşı: Darbeyi destekleyici emir vermedim

Edirne'de 15 Temmuz darbe girişimi ile ilgili haklarında dava açılan aralarında ve ordudan ihraç edilen 54'ncü Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Hidayet Arı'nın da bulunduğu 8'i tutuklu 22 askerin yargılanmasına devam edildi.

Edirne 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davaya, tutuklu sanıklar jandarma ekiplerince cezaevi ring araçlarıyla getirildi. Adliyenin hükümlü kapısından içeri alınan tutuklu sanıkların yanı sıra duruşmaya tutuksuz sanıklar ve avukatları katıldı. Sanıklardan İsmet Sezgin ve Kağan Kaya ise SEGBİS (Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi) ile bağlandı.

Suçlamaları reddetti

Tutuklu sanıklar arasında yer ordudan ihraç edilen Binbaşı Ekrem Tekinarslan, ilk savunmasını yaparken suçlamaları kabul etmedi. Eğitim ve aile hayatından bahsederek, 'FETÖ/PDY' ile ilgisi savunan Tekinaraslan, asker lise sınavlarına da yedek listeden girdiğini söyledi. Tekinarslan, "FETÖ okullarında okumadım, videolarını izlemedim, kitaplarını okumadım. FETÖ evlerinde ve yurtlarında hiç bir zaman kalmadım. Asya Bank'ta hesabım olmadı. Hakkımda yapılan dijital veri incelemesi ve evimden alınan CD'lerde suç unsuru bulunamadı. ByLock ve benzeri programlar kullanmadım" dedi.

3 kez müebbet isteniyor

Edirne'de 15 Temmuz darbe girişimi gecesinde rol aldığı iddiasıyla 3 kez müebbet hapis istemiyle tutuklu yargılanan Tekinarslan, 11 aydır tutuklu olduğunu belirterek, "O gece tugay komutanından aldığım emirleri astlara ilettim. Hiçbir zaman darbeyi destekleyici bir emir vermedim. İddianamede üzerime atılı suçlar asılsızdır" ifadelerini kullandı. İddianamede kendisine yöneltilen suçlamalara tek tek cevap veren Tekinarslan, mahkemeden tahliyesini talep etti.

Savunmaların ardından Edirne 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi. (DHA)