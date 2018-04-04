FETÖ sanığı avukatından: Cinlerin telefona ByLock yükleyip yükleyemeyeceğini Diyanet'e soralım

Eski Danıştay üyesi Ahmet Eğerci’nin yargılandığı Yargıtay 9. Ceza Dairesi’ndeki duruşmaya, sanık avukatının ‘cin’ sorusu damga vurdu. Duruşmada tanık beyanlarının dinlenmesinin ardından söz alan heyet başkanı Maruf Alikanoğlu, sanık avukatına "Anlayamadığımız bir dilekçeniz var. 'Kişilerin telefonlarına FETÖ'nün cinleri tarafından ByLock yüklenip yüklenemeyeceğinin Diyanet İşleri Başkanlığına sorulması' talebini içeriyor. Bu talebi gayriciddi mi söylediniz?” sorusunu yöneltti.

Darbe girişiminin ardından bir televizyon programında meşhur bir siyasetçinin (T24’ün notu: Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Fethullah Gülen’in kontrolünde cinler olduğunu ve darbe girişimi gibi işleri bu cinler vasıtasıyla organize ettiğini savunmuştu) FETÖ'nün cinleri tarafından etkilendiğini söylediğini, bu tabirin birkaç siyasetçi tarafından da dile getirildiğini öne süren sanık avukatı Adem Kaplan, "Bu kadar ciddi siyasetçiler böyle ciddi bir televizyon programında FETÖ'nün cinleri tarafından etkilendiğini söylüyorsa aynı cinler telefonların içine de girerek ByLock yükleyebilir diye düşündük" ifadelerini kullandı.

"Burası ciddi bir müessese"

Bu sırada duruşma savcısı Müslüm Canpolat'ın "Sanık avukatı galiba espiri yapıyor" sözleri üzerine Başkan Alikanoğlu, sanık avukatına "Burası ciddi bir müessese, gayriciddi bu anlayışa hizmet etmemiz beklenemez" dedi.

Sanık avukatı Kaplan, talebinde ısrar ederek, "Bu cinlerin etkisi altında kalanlar hakkında soruşturma başlatılmadı. Bu cinler insan beyninin içine girebiliyorsa telefona da girebilir. Talebimizle ilgili karar verilmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Verilen aranın ardından toplanan mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Sanık avukatının, "FETÖ'nün cinlerinin telefonlara ByLock yükleyip yükleyemeyeceğinin Diyanet İşleri Başkanlığına sorulması" yönündeki talebi ise duruşmayı uzatmaya yönelik olduğu gerekçesiyle reddedildi.

Melih Gökçek: Size komik gelecek ama üç harfliler...

Temmuz ayında, CNNTürk’te Hakan Çelik’in sunduğu programda 15 Temmuz gecesine ilişkin açıklamalarda bulunan eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Fethullah Gülen’in darbe girişimi başta olmak üzere birçok olay cinlerle yaptığını savunarak, “Size çok komik gelecek ama bunu enterasan bir metotla yapıyor. Üç harflilerle yapıyor. Herkes bundan sonra biraz da onu tartışsın. İnsanları cinlerle esir alıyor. Bakın etrafımızda birçok insanın belli konularda esir alındığı aşikardır. Böyle bir kabiliyeti var. Haşhaşiler denmesinin nedeni bu. İnsanlar büyüleniyor ve esir alınıyor. Bana da getirdiler verdiler bir dönemde. Onun (Fethullah Gülen) böyle ufak altın şeyi var. Altın değil de değerli bir metali var ondan dağıtırlar. Derler ki ‘bu üzerinde olduğu takdirde sen her şeyden korunursun.’ Bir de cevşeni var. içinde de belli birtakım formüller vardır. Bunlarla insanları etkileyip esir alıyor” demişti.

“Canlı olarak buna benzer olaylarla karşılaştım. Çok yakınımdaki bir ismin üç harflilerle ne hale getirildiğini, ölecek hale getirildiği biliyorum. Arkasından bunu birtakım da bozanlar vardır. Ondan sonra nasıl büyü yapıldığını esir alındığı ortaya çıktı. Nasıl bozulacağı söylendi. Bir kuyunun içinden bıçak çıktı o alınıp denize atıldı ve kadıncağız düzeldi. Bunu yaşadık” diyen Gökçek, Hakan Çelik’in "Madem öyle neden başarıya ulaşamadı” sorusuna ise “Yapıyor da nereye kadar yapıyor. Allah’ın kudretine kadar yapıyor” cevabını vermişti.