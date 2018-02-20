FETÖ sanığı avukata 3 yıl 4 ay hapis

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ’de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklu yargılanan ve etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak isteyen avukat Ekrem Horozoğlu, 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılarak, tahliye edildi.

2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuklu sanık Ekrem Horozoğlu hazır bulundu. Duruşmada 8 tanığın dinlenmesinin ardından ifadesi alınan Horozoğlu, gezi için gittiği Amerika\'da örgüt liderini ziyaret ettiğini belirterek \"Washington\'a gezi için gitmiştik. Oğlumun üniversite işlemleri için dolaştım. Örgüt liderinden randevu alındığını ve 2 saat görüşebileceğimizi söylediler. Ardından Pensilvanya\'da örgüt lideriyle görüştük. O gece de orda kaldık. Ardından da 2 sohbete katıldık bunlar genel sohbetlerdi. Bu gezi planlanmış bir gezi değildi\" diye konuştu.

\'15 TEMMUZA KADAR BU YAPININ İÇİNDE YER ALDIM\'

Örgütle olan ilişkisinin 15 Temmuz\'a kadar devam ettiğini ifade eden Horozoğlu, \"Maalesef 15 Temmuz\'a kadar bu yapıyla bağlantımı kesmedim. Hatta insanları bu yapıya davet edip gezilere götürdüm. Yanlış yapacaklarını düşünemedim. İnançla bu yapıya bağlıydım\" dedi. Bildiklerini daha önce anlatmadığı için pişman olduğunu belirten Horozoğlu, \"Aldatıldım. Bunu anlamam da geç oldu. Önceden anlatamadığım için çok pişmanım. Daha önce bu cesareti toplayamamıştım ama bugün cesaretimi kazandım. Vereceğiniz karara saygı duyuyorum\" dedi.

Mahkeme heyeti, Ekrem Horozoğlu\'nun etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifadeler kapsamında ‘Silahlı terör örgütü üyeliği’ suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırarak tahliye etti.