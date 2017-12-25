FETÖ sanığı 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında hakkında dava açılan tutuklu sanık eski yurt yöneticisi Recep Aytekin\'e, 9 yıl hapis cezası verildi.

İzmir polisi, darbe girişiminin ardından kapatılan Ali İpek Yurdu’nun çalışanlarına yönelik operasyon düzenledi. Soruşturma kapsamında yurt yöneticisi Recep Aytekin gözaltına alınıp, tutuklandı. Sanık Aytekin hakkında \'silahlı terör örgütü üyesi olmak\' suçlamasıyla İzmir 13. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı.

Bugün yapılan son duruşmaya, tutuklu sanık Recep Aytekin ile avukatı katıldı. Mahkeme başkanı, sanığın \'ByLock\' yazışma içeriklerinin geldiğini, buna göre Aytekin\'in iki hattından bin 368 kez giriş yapıldığının tespit edildiğini belirtti. Tanık A.M.B. de sanık ile Bergama ilçesindeki FETÖ bağlantısı nedeniyle kapatılan Ali İpek Yurdu\'nda beraber çalıştıklarını söyledi. Duruşma savcısı verdiği mütalaada sanığın \'ByLock\' kayıtları, tanık beyanları ve savunması ile deliller ışığında, \'silahlı terör örgütü üyesi olmak\' suçundan cezalandırılmasını istedi. Savunma yapan sanık Aytekin, maddi durumu iyi olmadığını ve geçinebilmek için bu yurtta çalıştığını iddia ederek, \"Yurtta sadece yönetim memurluğu yaptım. FETÖ ile bağlantım yoktur. Örgütün mağduruyum. Yurtta telefonumu zaman zaman öğrencilerime vermiştim, \'ByLock\'u onlar indirmiş olabilir\" dedi.

Mahkeme heyeti, sanığa 9 yıl hapis cezası verip, tahliye etti.