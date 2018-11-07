FETÖ sanığı 3 kadına 6 yıl 3'er ay hapis cezası

Ali Naki ERDOĞAN/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR\'de FETÖ/PDY üyesi olmak suçundan tutuksuz yargılanan Arife Demir, Sema Eriş ve Fatma Candemir 6 yıl 3\'er ay hapis cezasına çarptırıldı.

FETÖ/PDY soruşturmasında terör örgütünün haberleşme sistemi olan ByLock programını kullandıkları öne sürülen Arife Demir, Sema Eriş ve Fatma Candemir hakkında Eskişehir 4\'üncü Ağır Ceza Mahkemesi\'nde dava açıldı. Bugün yapılan duruşmaya tutuksuz sanıklar Arife Demir, Sema Eriş ve Fatma Candemir ile avukatları katıldı. Sanıklar suçsuz olduklarını söyleyerek beraatlarını istedi.

Mahkeme savcısı ise, sanıkların ByLock programını kullandıklarının belirlendiğini, bu nedenle cezalandırılmalarını talep etti. Eskişehir 4\'üncü Ağır Ceza Mahkemesi heyeti Arife Demir, Sema Eriş ve Fatma Candemir\'i \'silahlı terör örgütü üyesi olmak\' suçundan 6\'şar yıl, 3\'er ay hapis cezasına çarptırıp yurt dışına çıkış yasağı verdi.

