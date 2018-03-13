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FETÖ sanığı 2 işadamından birine beraat, diğerine hapis

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ’de FETÖ/PDY’ye ilişkin davalarda yargılanan, aralarında işadamı, öğretmen ve üniversite öğrencisinin bulunduğu 1'i tutuklu 4 sanığa 1 yıl 6 ay 22 gün ile 8 yıl 1 ay 15 gün arasında değişen hapis cezaları verildi

13 Mart 2018 16:46

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ’de FETÖ/PDY’ye ilişkin davalarda yargılanan, aralarında işadamı, öğretmen ve üniversite öğrencisinin bulunduğu 1\'i tutuklu 4 sanığa 1 yıl 6 ay 22 gün ile 8 yıl 1 ay 15 gün arasında değişen hapis cezaları verildi. Tutuksuz yargılanan 1 işadamı ise beraat etti.
2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, tutuklu öğretmen İhsan Topçu ile tutuksuz sanıklar işadamları Adil K., Abdulkadir Ş. ile Hacı Ali K. ve üniversite öğrencisi Nagehan Ö. hazır bulundu. Haklarında yapılan suçlamaları kabul etmeyen şüpheliler, beraatlarını istedi.
FETÖ SANIĞI İŞADAMINA 8 YIL HAPİS CEZASI
Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan GESİAD’ın kurucu üyesi ve yine KHK ile kapatılan Kimse Yok Mu Derneği ve Battalgazi Eğitim Kurumları\'nın üyesi olduğu iddia edilen tutuksuz sanık işadamı Abdulkadir Ş., hakkında yapılan suçlamaları kabul etmeyerek, “Vatanımız, milletimiz için çalışıyoruz. İhracat yapıyoruz. İçinde bulunduğum duruma şaşırıyorum. Suçlamaları kabul etmiyorum. Tanıkların hiçbirini tanımıyorum. Beraatımı istiyorum” diye konuştu.
FETÖ üyesi olmak suçundan yargılanan bir diğer sanık işadamı Adil K. ise \"Bugüne kadar çakı dahi taşımadım. Adli vakam yok. Suçluların kimi kaçtı kimi de iftira atıyorlar. Allah’a şükürler olsun, onların 1 kuruşu nasip olmadı. Himmet vermedim, beraatımı istiyorum” dedi.
Mahkeme heyeti yaptığı yargılama sonucu tutuksuz sanıklardan Abdulkadir Ş.’yi, ‘silahlı terör örgütü üyeliği’ suçundan 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, aynı suçtan yargılanan Adil K.’nin ise beraatına karar verdi.
Maddi imkansızlıklar nedeniyle FETÖ ile irtibat halinde olduğunu iddia eden öğrenci Nagehan Ö., “Bunların dershanelerine gittim. Deneme sınavlarına girmem için, Zaman Gazetesi\'ne abone olmam gerekiyordu. Olanakları çok iyiydi. İlk 5’te bitiren öğrencilere iş garantisi veriyorlardı. Kitap destekleri vardı. Tüm bu olanaklar çok cazip geldi. Annem vefat etmişti. Maddi anlamda zor durumdaydım. Zor şartlarda okudum. Sicilime işlememesi için beraatımı istiyorum. Bildiklerimi de samimi şekilde anlattım” dedi.
15 aydır tutuklu olduğunu ifade eden İhsan Topçu da mahrem imam olduğu iddiasını reddederek, beraatını istedi.
Mahkeme heyeti yaptığı yargılama sonucu tutuklu sanık İhsan Topçu’nun 8 yıl 9 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi. Mahkeme heyeti, tutuksuz sanıklardan Hacı Ali K.’yi 6 yıl 3 ay, etkin pişmanlıktan hükümlerinden faydalanan Nagehan Ö.’yü de 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırarak, hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına kararlaştırdı.

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