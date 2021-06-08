FETÖ operasyonunda yakalanan eski Yargıtay üyesi tutuklandı

Ankara'da FETÖ'nün 'gaybubet evi'nde yakalanan eski Yargıtay 14'üncü Ceza Dairesi üyesi Kenan Karabeyeser, mahkemece tutuklandı. Karabeyeser, eski üyeler Necati Meran, Mehmet Ali Demirezici ve Esabil Saylak ile 'görevi kötüye kullanma' suçundan 'yüce divan' sıfatıyla Anayasa Mahkemesi'nde (AYM) yargılanıyor.



FETÖ üyesi olduğu tespit edilen, eski Yargıtay 14'üncü Ceza Dairesi üyesi Kenan Karabeyeser, Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 4 gün önce Batıkent Mahallesi'nde saklandığı 'gaybubet evi'nde yakalandı. Karabeyeser, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Yüce Divan'da yargılanıyor

Kenan Karabeyeser, eski Yargıtay 14'üncü Ceza Dairesi üyeleri Necati Meran, Mehmet Ali Demirezici ve Esabil Saylak ile 'görevi kötüye kullanma' suçundan 'yüce divan' sıfatıyla AYM'de yargılanıyor. Karabeyeser, Meran, Demirezici ve Saylak, 2011'de İstanbul jandarma alay komutanı olan Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hüseyin Kurtoğlu'nun terfisini engellemişti.

O dönem kurmay albay olan Hüseyin Kurtoğlu ve birlikte çalıştığı 5 personel hakkında, Silivri Cezaevi'nde bulunan tutukluya, babasının ölümü üzerine verilen izni kullandırmadıkları gerekçesiyle dava açılmıştı. Silivri 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Kurtoğlu ve diğer sanıklar, 'kamu görevinin sağladığı nüfuzu kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan mahkum edilmiş ve ceza Yargıtay 14'üncü Ceza Dairesi'nce onanmıştı.

'Kumpas davaları' arasında gösterildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca eski yüksek yargı mensupları hakkında hazırlanan fezlekelerde Hüseyin Kurtoğlu davası, FETÖ'nün 'kumpas' davaları arasında gösterilmişti. Fezlekelerde, FETÖ mensuplarının, Adana Jandarma Bölge Komutanlığı döneminde MİT TIR'larını durduran ve 2019'da 'FETÖ üyeliği' gerekçesiyle mahkum olan eski tuğgeneral Hamza Celepoğlu'nun generalliğe terfi etmesi için Kurtoğlu'nun terfisine engel olmak istedikleri, bu nedenle Kurtoğlu hakkında suç uydurdukları ve mahkumiyet kararı verilmesini sağladıkları belirtilmişti. (DHA)