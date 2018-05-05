'FETÖ' operasyonunda 9 asker gözaltına alındı

Mersin'de yürütülen 'FETÖ' soruşturması kapsamında 9 asker gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan 2 askeri yakalama çalışmalar sürüyor.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 'FETÖ'nün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmaları sürüyor. Başsavcılığın ankesörlü telefon soruşturması kapsamında aralarında askeri öğrenci, yüzbaşı ve teğmenlerin de bulunduğu 11 asker hakkında gözaltı kararı verilmesinin ardından operasyon yapıldı.

Yapılan operasyonda 9 şüpheli asker gözaltına alındı. 2 şüpheli hakkında ise yakalama çalışmaları devam ettiği öğrenildi. Gözaltına alınan askerlerin emniyetteki sorgusu sürüyor. (DHA)