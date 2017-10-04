T24 LogoT24 Logo
Gündem

FETÖ operasyonunda 52 tutuklama

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)-İZMİR’de Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 87 şüpheliden, aralarında emekli emniyet müdürünün de bulunduğu 52 kişi tutuklandı

04 Ekim 2017 14:18

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)-İZMİR’de Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 87 şüpheliden, aralarında emekli emniyet müdürünün de bulunduğu 52 kişi tutuklandı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ’ye yönelik soruşturma kapsamında örgütün kapatılan okullarında öğretmenlik yapan ve yine örgüte ait şirketlerde yöneticilik yapan kişilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında, aralarında 2015 yılında resen emekli edilen 4’üncü sınıf emniyet müdürünün de bulunduğu 87 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin bazılarının örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock’u kullandıkları öne sürüldü.
Emniyetteki sorgularının ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi. Aralarında emekli emniyet müdürünün de bulunduğu 52 şüpheli \'Silahlı terör örgütü üyesi olmak\' suçlamasıyla tutuklanırken, 35 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mehmet CANDANİZMİR DHAİZMİRde Fethullahçı TerörDevlet Yapılanmasına FETÖPDY yönelikCumhuriyet BaşsavcılığınınEmniyet Müdürlüğü Terörle MücadeleMüdürlüğüFETÖyeOperasyonByLockuEmniyettekiAralarında

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AKP'de bir istifa daha: Eski vekil "Her şey daha güzel...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24