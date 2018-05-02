Mardin merkezli 23 ilde yapılan 'FETÖ' operasyonunda 37 muvazzaf asker gözaltına alındı.

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, 'FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında operasyon başlatıldı. Ankara, İstanbul, İzmir, Adana, Ağrı, Antalya, Balıkesir, Batman, Burdur, Denizli, Erzincan, Eskişehir, Hatay, Karabük, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Konya, Manisa, Mersin, Tokat, Uşak ve Sivas'ta eş zamanlı düzenlenen operasyonda, astsubay ve uzman jandarma rütbesinde 37 muvazzaf asker gözaltına alındı.

Gözaltına alınan askerlerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. (DHA)