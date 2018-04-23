'FETÖ' operasyonunda 20 muvazzaf asker gözaltına alındı

Erzurum merkezli 9 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 'FETÖ'nün mahrem askeri yapılanmasında yer aldığı iddia edilen 20 subay ve astsubay gözaltına alındı.

Erzurum Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma çerçevesinde, örgütün mahrem askeri yapılanmasında yer aldıkları ileri sürülen 'FETÖ' mensuplarının yakalanması amacıyla çalışma başlattı.

Bu çerçevede Erzurum'un yanı sıra İstanbul, Ankara, Adana, Samsun, Sakarya, Van, Afyonkarahisar ve Edirne'de eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, görevden uzaklaştırılan binbaşı, yüzbaşı ve üsteğmenlerin de aralarında olduğu 20 muvazzaf subay ve astsubayı gözaltına aldı.

Zanlıların adreslerindeki aramalarda çok sayıda doküman ve dijital materyal ele geçirildi. İl dışındaki zanlılar Erzurum'a getirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen zanlıların emniyetteki işlemleri sürdürüyor.