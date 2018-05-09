T24 LogoT24 Logo
15 Temmuz Darbe Girişimi

'FETÖ' operasyonunda 13 kişi gözaltına alındı

Emniyetteki ifade işlemleri tamamlanan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi

09 Mayıs 2018 22:10

Çorum merkezli 4 ilde düzenlenen  'FETÖ' operasyonunda  'FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki 'kripto' yapılanması içinde yer aldığı iddia edilen 13 şüpheli gözaltına alındı. Ankara, İstanbul ve Şırnak'ta gözaltına alındıktan sonra Çorum'a getirilen ve emniyetteki ifade işlemleri tamamlandan 5'i  adliyeye sevk edildi. 

Çorum Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Çorum polisi 'FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki 'kripto' yapılanmasına yönelik Şırnak, İstanbul ve Ankara'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda örgüt ile ardışık arama ve kripto şifreleme yöntemlerini kullandıkları iddia edilen Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevli 1 teğmen, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevli 8 astsubay ile askeri okuldan ihraç edilen 2 öğrenci ve mahrem imam oldukları iddia edilen 2 ihraç öğretmen gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen ve ifadeleri alınmak üzere Çorum İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüphelilerden, emniyette işlemleri tamamlanan 3 astsubay ile 2 ihraç öğretmen adliyeye sevk edildi.

Diğer şüphelilerin emniyetteki işlemleri ise sürüyor.(DHA)

ETİKETLER

fetögözaltıçorum

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

ABD’de bir ilk! Türkiyeli emniyet müdürü göreve başladı; Kur'an-ı Kerim'e...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek ...

Van'daki çığ felaketinde iki günde 38 kişi hayatını kaybetti...

Sabiha Gökçen'de yolcu uçağı inişte parçalandı; 3 kişi öldü, 179...

Sabiha Gökçen'de parçalanan uçağı kurtarma ekipleri ve kontrol kulesi arasındaki...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24