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15 Temmuz Darbe Girişimi

'FETÖ' operasyonunda 10 muvazzaf asker gözaltına alındı

Şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor

26 Mart 2018 17:37

Kırşehir'de merkezli 'FETÖ' soruşturmasında, 8 ilde yapılan eş zamanlı operasyonlarda 10 muvazzaf askerin gözaltına alındığı bildirildi. 

Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığınca 'FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanmasına yönelik soruşturma çerçevesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri koordinesinde Kırşehir, Mersin, Hatay, Ankara, Diyarbakır, Edirne, Çanakkale ve Ağrı'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, teğmen A.K. Mersin'de, teğmen H.G ve astsubay Y.K. Hatay'da, teğmen M.Y ve astsubay O.İ. Ankara'da, astsubaylar T.B ve Ç.A. Diyarbakır'da, astsubay S.S. Edirne'de, astsubay B.A. Çanakkale'de, uzman çavuş E.C. Ağrı'da gözaltına alındı.

Kırşehir'e getirilen zanlılar, Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

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