'FETÖ' operasyonun muvazzafların da aralarında bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı

Karabük merkezli 7 ilde düzenlenen 'FETÖ' operasyonda muvazzaf ve meslekten ihraç edilen 10 asker gözaltına alındı.

Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, 'FETÖ'nün askeri yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, Karabük Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ankesörlü telefon hatlarından 'ardışık arama' yöntemiyle arananları belirleyerek, operasyon düzenledi.

Karabük ile birlikte, İstanbul, Ankara, Antalya, Edirne, Malatya ve Bolu'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda muvazzaf ve meslekten ihraç edilen Ö.Y., O.H.A., Ö.Ç., E.B., S.S.A., Ö.F.S., M.A., N.D., E.Ç. ve F.Ç. gözaltına alındı.