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Medya

'FETÖ' operasyonu, Sözcü'nün tirajını nasıl etkiledi?

En çok tiraj kaybı yaşayan gazeteler Takvim ve Sabah olarak belirlendi

24 Mayıs 2017 17:34

İmtiyaz sahibi Burak Akbay'ın da aralarında bulunduğu dört çalışanı hakkında "FETÖ/PDY üyesi olmamakla birlikte bu örgüt adına suç işlemek" iddiasıyla gözaltı kararı çıkarılan Sözcü'nün tirajı, 270 bin 363'ten 288 bin 209'a yükseldi. 

Gözaltı kararları kapsamında gazete muhabirlerinden Gökmen Ulu, Sozcu.com.tr'nin haber müdürü Mediha Olgun ve Mali İşler Müdürü Yonca Yücekaleli gözaltına alınmıştı. 

Operasyonun ardından tirajı 17 bin 846 artan gazete, 1-7 Mayıs tarihleri arasında da 276 bin 63 satmıştı. 

Bu hafta tirajını yükselten bir diğer gazete de Hürriyet oldu. 8-14 Mayıs tarihleri arasında 323 bin 603 satan gazetenin tirajı bu hafta 1233 artarak 324 bin 836'ya yükseldi. En fazla tiraj kaybı yaşayan gazeteler ise Takvim ve Sabah olarak belirlendi.

15 - 21 Mayıs haftasına ait gazete satış rakamları şöyle:

 

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