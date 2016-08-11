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‘FETÖ’ operasyonu: Hâkim, duruşma yönetirken gözaltına alındı

Gözaltına alınan Hâkim Susam Merdan’ın savcı eşi de makamında gözaltına alındı

11 Ağustos 2016 21:07

15 Temmuz darbe girişimi sonrası başlatılan ‘FETÖ’ operasyonları kapsamında Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) tarafından açığa alınarak hakkında gözaltı kararı çıkarılan Edirne hakimi Susam Merdan, üyesi olduğu 1’nci Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada sırasında içeri giren polis ekiplerince, eşi savcı Hakan Merdan ise odasında gözaltına alındı.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre, askeri darbe girişimi soruşturması kapsamında Türkiye genelinde 648 hakim ve savcıyı görevden uzaklaştırdı. Açığa alınan savcılar hakkında ise gözaltı kararı çıkarıldı. Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, saat 14.00 sıralarında Edirne Adliyesi’ne geldi. Bir süre önce Ankara’dan Edirne'ye tayin olan Susam Merdan için açığa alınıp gözaltı kararı verildi. Susam Merdan, üyesi olduğu 1’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde duruşma sırasında salona giren polisler tarafından gözaltına aldı.

Savcı olan eşi Hakan Merdan da odasında gözaltına alınarak işlemleri için Edirne Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Merdan çiftinin odalarında evlerinde de KOM ekiplerince arama başlatıldı.

Öte yandan HSYK tarafından Malkara hakimi Sümeyra Yılma, Tekirdağ hakimi Alaattin Bük, Kırklareli’nin Demirköy hakimi Safiye Günay ve Lüleburgaz hakimi Esra Çakır hakkında da görevden uzaklaştırma ile gözaltı kararı çıkarıldığı belirtildi.

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