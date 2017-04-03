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15 Temmuz Darbe Girişimi

‘FETÖ’ operasyonlarında kaç kişi tutuklandı?

Soylu: Bugüne kadar 113 bin 260 kişi gözaltına alındı

03 Nisan 2017 01:28

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası başlatılan ‘FETÖ’ operasyonları kapsamında kaç kişinin gözaltına alındığını ve tutuklandığını açıkladı.

Soylu, şu bilgileri verdi:

"Bugüne kadar 113 bin 260 kişi FETÖ'yle ilgili gözaltına alınmış ve yaklaşık 745 kişinin gözaltı işlemi devam ediyor. Bugünkü tutuklu sayısı 47 bin 155 ve önemli bir rakam. Adli kontrol ile bırakılan 41 bin 499 kişi ve serbest kalanda 23 bin 861 kişi var, 863 kişi de firari. Tutukluların 10 bin 732'si polis, 7 bin 463'ü asker ve 168'i general. 2 bin 575'i de hakim ve savcı. 26 bin 177'si sivil, 208'i de mülki idare amiri."

 

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