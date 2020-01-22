Eski emniyet müdürü Ali Fuat Yılmazer'e, FETÖ'nün 'VIP dinleme' davasında hapis cezası

Ankara 4'ncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında 131 sanığa 'silahlı terör örgütü üyeliği', 'resmi belgede sahtecilik', 'haberleşmenin gizliliğini ihla', 'siyasal ve askeri casusluk' suçlarından 3 yıl 6 ay ile 45 yıl arasında değişen hapis cezaları verildi.

FETÖ/PDY adına siyasetçi, sanatçı, gazeteci ve iş adamı birçok kişiyi usulsüz dinledikleri suçlamasıyla aralarında Emniyet Genel Müdürlüğü eski İstihbarat Daire Başkanı Ramazan Akyürek, eski İstihbarat Daire Başkanı Ömer Altıparmak ile birçok eski emniyet müdürünün bulunduğu 'VİP dinleme' davasında karar çıktı.

Eski Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Lokman Kırcılı ise 22 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Eski emniyet müdürü Yurt Atayün, 'resmi belgede sahtecilik' suçundan 7 yıl 6 ay, eski İstihbarat Daire Başkan Yardımcısı Gürsel Aktepe, 27 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası aldı.

Ali Fuat Yılmazer Hrant Dink cinayeti öncesinde Emniyet İstihbarat Daire Başkanlığı C Şubesi müdürü olarak görev yaptı. Ergenekon, Balyoz gibi davaların mimarı olduğu iddia edilen Yılmazer'in, Oda Tv davasından sonra görev yeri değiştirildi. Yılmazer, Hrant Dink cinayetinde kamu görevlilerinin yargılandığı davada 'kasten öldürme' suçu iddiasıyla uzun süre tutuklu kaldı. Ramazan Akyürek de "İhmali davranışla öldürme" iddiasıyla tutuklu kaldı. Söz konusu davada yargılama hâlâ devam ederken 28 Kasım 2019'da 100. duruşma gerçekleştirildi.