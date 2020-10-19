‘FETÖ’nün Solcuları’ kitabına 48 kişiden tekzip: Bir kez bile katılmadığımız Abant Toplantıları’nın ‘müdavimi olduğumuz’ yalanıyla hedef gösterildik!

"Fetö’nün Solcuları” isimli kitapta, “Abant Müdavimleri” olarak adı geçirilen 48 kişi, Abant Toplantıları'yla hiçbir ilgileri olmadığını, hedef gösterildiklerini belirtti. Yazar Hikmet Çiçek ile kitabı basan Kırmızı Kedi Yayınevi'den özür dilemesi çağrısında bulunan 48 isim, ilgili bölümlerin yayından kaldırılmasını istedi.

Kırmızı Kedi Yayınevi'nden çıkan Hikmet Çiçek imzalı “FETÖ’nün Solcuları” adlı kitapla ilgili 48 kişi ortak bir açıklama yaptı. Açıklama şu şekilde:

"Kısa bir süre önce Hikmet Çiçek adlı bir kişinin yazdığı ve Kırmızı Kedi Yayınevi tarafından, hangi karanlık odakların hangi amaçlarına hizmet ettiği belirsiz, “Fetö’nün Solcuları” adlı bir kitap yayınlanmıştır. Kitabın 41-45. sayfalarında, isimlerimizin yer aldığı uzun listenin başlığı “İşte Abant Müdavimleri”dir. Başlıktan hemen sonraki cümlede ise “Abant toplantılarının çeşitli yıllardaki katılımcılarının listesi alfabetik olarak şöyleydi” denmektedir.

FETÖ kısaltması Fethullahçı Terör Örgütü anlamına gelir ve bu başlıklı bir kitapta isimlerimizin yer alması tümüyle yalan olmak bir yana, hedef gösterme ve ihbar niteliğindedir.

Öncelikle; açık ve yasal bir toplantıya katılmanın suç olmadığını, söz konusu toplantılara demokrasiye ve hukukun üstünlüğüne bağlılığından kuşku duymadığımız birçok kişinin de katıldığını belirtmek isteriz. Ancak, kitapta “Abant Müdavimleri” olarak adı geçirilenlerden çoğunun Abant toplantıları ile hiçbir ilgisinin bulunmaması, yazarın amacının kişi yıpratmak ve hedef göstermek olduğunu açıkça ortaya koymaktadır.

Bunun kanıtı, biz aşağıda imzası bulunan kişilerin Abant toplantılarına bir kez dahi katılmamış olmamızdır.

Kimlerin hangi amacına hizmet ettiği bilinmeyen yazar sıfatlı kişinin, konuya ilişkin olarak bir haber sitesinde yayınladığı ve aynı listeyi tekrarladığı yazısında gerçek dışı ve karalayıcı yeni yalanlarla iftiralarını sürdürmesi, hedef göstermek amaçlı bilinçli bir saldırının parçası olduğunun açık kanıtıdır.

Yasal haklarımız saklı kalmak kaydıyla; yazarı ve kitabı basan yayınevi yönetimini tarafımızdan özür dilemeye, kamuoyu önünde yalanlarını düzeltmeye, kitabın ilgili bölümlerini yayımdan kaldırmaya davet ediyoruz."

İmzacılar şu şekilde:

Adalet Dinamit, Ahmet Aykaç, Ahmet Çakmak, Ahmet Dindar, Ali Uçansu, Ayşe Erzan, Ayşegül Devecioğlu, Betül Tanbay, Burhan Şenatalar, Celal Korkut Yıldırım, Çiğdem Yalçın Pamukçu, Emel Ataktürk, Ergin Cinmen, Esra Koç, Esra Mungan, Ferdan Ergut, Fikret Adaman, Filiz Kutlar, Gençay Gürsoy, Gülay Günlük Şenesen, Hacer Ansal, Hasan Yazıcı, Huri Özdoğan, Jale Parla, Kuvvet Lordoğlu, Lale Mansur, Lale Tayla, Melek Ulagay, Murat Çelikkan, Necmiye Alpay, Nesrin Sungur Çakmak, Neşe Erdilek, Nuray Uzunören, Nurhan Yentürk, Oya Baydar, Ozan Erözden, Öget Öktem Tanör, Reşit Canbeyli, Rezzan Tunçay, Semra Somersan, Şahika Yüksel, Tahsin Yeşildere, Tatyos Bebek, Teoman Pamukçu, Tuğrul Eryılmaz, Ümit Şenesen, Vecdi Sayar, Viki Çiprut.