FETÖ'nün Kuleli yapılanması: Fethullah Gülen ve 19 doktor hakkında fezleke hazırlandı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, sahte rapor düzenleyerek 'FETÖ/PDY' mensubu olmayan öğrencilerin Kuleli Askeri Lisesi'ne girişine engel olan doktorlar hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Soruşturma sonucu 19 doktor ve Fetullah Gülen hakkında hazırlanan fezleke İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.

Fetullah Gülen'in örgüt yöneticisi olarak yer aldığı fezlekede, 12'si tutuklu 19 doktorlara, "Silahlı terör örgütüne üye olmak", "Cebir ve tehdit kullanarak eğitim ve öğretime engel olmak", "Resmi belgede sahtecilik" suçları yöneltiliyor. Fezlekede, 2013 yılında okula giremeyen 33 öğrenci müşteki sıfatı ile yer aldı.