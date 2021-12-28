T24 LogoT24 Logo
Gündem

FETÖ'nün finans yapılanmasında görevli olduğu iddia edilen 11 kişi hakkında gözaltı kararı

28 Aralık 2021 09:06

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, FETÖ'nün güncel finans yapılanmasında yer aldıkları, örgüt mensuplarına para temin ederek, dağıttıkları ve yasa dışı yollardan yurt dışına çıkma girişiminde bulunmalarını planladıkları iddia edilen 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen iki ayrı soruşturmada etkin pişmanlıkta bulunan bir şüphelinin verdiği ifade ve elde edilen dijital materyallerinin çözümlenmesi ile yapılan teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucu FETÖ'nün güncel finans yapılanması içerisinde yer aldığı iddia edilen kişiler tespit edildi.

Şüphelilerin yurt dışındaki FETÖ mensuplarından talimatlar alarak Ankara genelinde finans yapılanmasında aktif faaliyet gösterdikleri, örgüt mensuplarına para temin ederek, dağıttıkları ve yasa dışı yollardan yurt dışına çıkma girişiminde bulunmalarını planladıkları iddia edildi.

11 şüpheli hakkında bugünden itibaren gözaltı kararı verildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesince şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

gözaltıfetöankarafinanas yapılanması
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24