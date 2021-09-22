FETÖ'nün Cihan Medya'nın mal varlıklarını geri almak için açtığı dava ICSID tarafından reddedildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Cihan Medya Grubu'nu geri almak için Türkiye'ye açtığı 126 milyon euroluk dava Uluslararası Yatırım Anlaşmazlıkları Çözüm Merkezi (ICSID) tarafından reddedildi.

Sabah'tan Mustafa Sait Özkan'ın haberine göre FETÖ, Zaman gazetesinin de bağlı olduğu Cihan Medya Dağıtım Şirketi'ne el konulmadan önce, Belçikalı paravan bir şirket üzerinden açtığı davayla, el konulan malların geri verilmesi, tahkim kurallarının uygulanması ve Türkiye'den 126 milyon euro tazminat talebinde bulundu. Ancak söz konusu talepler ICSID tarafından reddedilirken, mahkeme masraflarının da FETÖ tarafından karşılanmasına hükmetti.

Mal varlıkları usulsüz olarak Belçika'daki şirkete aktarılmış

Cihan Medya Dağıtım Şirketi'ne yönelik Mart 2016'daki kayyum kararından önce şirket, mal varlıklarını Belçika'da bulunan ve 2006'da kurulan Cascade İnvestments NV adlı şirkete aktardı. Böylece Türkiye'de uzun vadede şirkete el konulması yönünde atılacak adımlara karşın önceden önlem alınmış oldu.

126 milyon euroluk tazminat

Cascade İnvestmensts, kayyum atanan Cihan Medya'nın Zaman gazetesi binasının da içinde olmasından dolayı, el konulan mal varlıklarının kendi şirketine ait olduğunu iddia ederek ICSID'e başvurdu ve tahkim kurallarının uygulanmasını talep etti. Ayrıca 126 milyon euroluk da tazminat ödemesi talep etti. Ancak ICSID FETÖ'nün paravan şirket üzerinden yaptığı talepleri reddetti.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'ndan (TMSF) yapılan açıklamada ise örgütün mesnetsiz iddialarının kabul görmediğini belirterek "Böylece FETÖ tarafından sistematik bir şekilde uluslararası arenada dile getirilen iddialar ve tazminat talepli tahkim davalarının mesnetsiz ve hukuka aykırı olduğu tescil edilmiştir" dendi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ise "Emeği geçenleri tebrik ediyoruz. Milletimizin selameti, ülkemizin birliği, dirliği, istiklali ve istikbali için terörün her türü ile mücadele edeceğiz. Terörü kaynağından kurutmaya devam edeceğiz" dedi.