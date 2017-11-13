"FETÖ, 'namaz vakti' gibi uygulamaları dolaşıma soktu, bunları kullananlar Bylock'u indirmiş gibi göründü"

Fethullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 'kripto haberleşme ağı' olarak bilinen Bylock'u farklı uygulamalarla dolaşıma sokutuğu iddia edildi. Namaz vakti, sözlük gibi yalnızca android telefonlara indirilebilen 8 uygulamaya Bylock gizlendiği, bu uygulamaları indirenlerin telefonlarına Bylock'u indirmiş gibi göründükleri kaydedildi.

Karar'dan Hilal Öztürk'ün haberi şöyle:

FETÖ’nün gizli haberleşme sistemi ByLock’u tasarlarken, deşifre olma ihtimaline karşı ‘B’ planı yaptığı da ortaya çıktı. Alınan bilgilere göre FETÖ’nün android üzerinden piyasaya sürdüğü 7 veya 8 GSM uygulaması var. Namaz vaktini hatırlatan, kıble gösteren, şarkı arama ve müzik dinlemeye olanak veren programları indirenler farkında olmadan ByLock sunucusuna yönlendiriliyorlar. Bu kişilerin telefonlarına ByLock izi bırakılıyor.

Bu yöntemle örgütün hem 'FETÖ’cülerin karartılması hem de toplumda mağduriyetlerin artmasını sağlamaya çalıştıkları ifade ediliyor.

Güvenlik kaynakları bu durumda olan kişi sayısının az olduğunu belirtirken, uygulamaları indirdiği için ByLock izi tespit edilen bir çok kişi hakkında da işlem yapılmadığı bilgisini paylaştı. Güvenlik kaynakları, mağduriyet oluşmasının engellendiğini ifade etti.

Konuyla ilgili çalışmaların sürdüğünü belirtilen kaynaklar, şüphelilerde ByLock’un nasıl kurulduğu ve nasıl kullanıldığının dikkatli değerlendirildiğini belirtti. ByLock’un örgüt üyeliğini gösteren en temel kanıtlardan biri olduğunu vurgulayan kaynaklar, telefonuna örgüt talimatıyla kripto sistemi kuran kişilerle, yine 'FETÖ tuzaklarıyla' farkında olmadan bu programın izi bulunan kişilerin birbirinden rahatlıkla ayrılabildiği ifade ediliyor.

Konuyla ilgili daha önce Adli Bilişim Uzmanı Koray Peksayar’ın raporu ve Avukat Ali Aktaş’ın dilekçeleri basına yansımıştı. Peksayar’ın raporuna göre, Morbeyin.com adlı şirketin çıkardığı 8 uygulamanın içinde yer alan bazı küçük reklam dosyaları, ByLock İP’lerini kullanıyor. ByLock programını indirmemiş kişiler, Morbeyin.com adlı şirketin uygulamalarını kullandığında, direkt ByLock serverlerına bağlanmış gibi görünüyor. Şirketin çıkardığı uygulamalar ise raporda şöyle aktarılıyor:

“Best Free Music, Freezy Müzik, Bul Dinle, Freezy Play Free Music Online, Mor German Engslish Dictionary, En ucuz Fiyat Mor, Almanca-Türkçe Sözlük, Music Search Beta, Araba2.com.”

Avukat Ali Aktaş, ise Namaz Vakitleri TR ve Kıble Pusulası programının da şüpheli programlar arasında bulunduğunu, Namaz vakitleri TR uygulamasını yazan Yasin Alpen adlı kişinin 17-25 Aralık 2013 darbe girişimi sonrasında TÜBİTAK’tan istifa eden birisi olduğunu belirtmişti.