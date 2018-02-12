 FETÖ MEDYA YAPILANMASI DAVASI... ALTAN KARDEŞLER VE ILICAK'IN DAVASINA SİLİVRİ'DE DEVAM EDİLECEK

Haber: Özden ATİK / İSTANBUL, (DHA)

FETÖ\'nün medya yapılanması davasında gazeteciler Ahmet Altan, Mehmet Altan ve Nazlı Ilıcak\'ın da aralarında bulunduğu 6\'sı tutuklu 7 sanığın yargılandığı dava, yarın Silivri\'de yapılmak üzere ertelendi.

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde öğleden sonra görülmesine devam edilen duruşmada, tutuklu sanık Fevzi Yazıcı, darbelere her zaman karşı olduğunu belirterek, beraatini ve tahliyesini talep etti. Sanık Yazıcı daha sonra Fetullah Gülen\'in mektubuna ilişkin mahkemeye sunduğu dijital inceleme raporunda eksik hususlar olduğunu söyleyerek söz istedi. Mahkeme Başkanı ise sanık Yazıcı\'ya gerek olmadığını bildirdi ve \"Yerine geçmezsen salonun dışına alacağım\" dedi. Bunun üzerine avukat Ergin Cinmen, usule ilişkin söz almak istedi. Mahkeme Başkanı, \"İzin vermiyorum\" diyerek Cinmen\'in sözünü kesti. Avukat Cinmen, usule ilişkin itirazlarını söylemeye devam edince mahkeme başkanı \"Üç kez uyardım\" diyerek avukat Cinmen\'i duruşma düzenini bozduğu gerekçesiyle salondan çıkarmak istedi.

Sanık Fevzi Yazıcı\'nın avukatı Sevgi Taş, \"Biz avukat beyin düzeni bozmadığına şahidiz, ne diyeceksiniz\" dedi. Mahkeme Başkanı bu kez avukat Sevgi Taş\'ı da dışarı çıkararak duruşmaya ara verdi. Aranın ardından yeniden toplanan heyet, duruşmaların Silivri\'de kesintisiz olarak devam edeceğini belirterek oturuma son verdi. Yarınki duruşma, sanık Ahmet Altan\'ın savunmasıyla devam edecek.

Duruşma öncesi Ahmet Altan\'ın \"Ahmaklığın Adaleti\" ve Mehmet Altan\'ın ise \"Yargıladığınız gibi yargılanmak ister misiniz\" başlıklı kitapçık haline getirilmiş savunmaları gazetecilere dağıtıldı.

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