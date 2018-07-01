FETÖ mağduru eski askeri hakim ve savcı Ahmet Zeki Üçok, avukat oldu

Taylan YILDIRIM/İZMİR, (DHA)- TÜRKİYE\'de son 10 yıl içerisinde peş peşe açılan Ergenekon, Balyoz, hipnozla işkence, sahtecilik, yağma davalarından toplam 43,5 yıl hapis cezasına çarptırılan, 4 yıl 9 ay 25 gün cezaevinde kalan, iki kez ihraç edildiği Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin (TSK) sayılı doktoralı hukukçularından olan Hakim Albay Ahmet Zeki Üçok\'un hukuk mücadelesi sonuç verdi. Üçok, yargılandığı davalardan beraat edince, kumpas mağdurlarının yanında mücadele vermek için avukat oldu. Cübbesini giyen Üçok, \"Hakim oldum, savcı oldum, adeta profesyonel mahkum oldum. Bundan böyle de avukatım. Birikimlerimi, deneyimlerimi mağdurlar içini kullanmak içini yola çıktım\" dedi.

Son 10 yılda özellikle TSK\'ya yönelik yapılan Ergenekon, Balyoz gibi kumpas davalarının bir bir çökmesi, kararların bozulmasının ardından geriye bambaşka alanlara savrulan hayatlar kaldı. Bu dönemin acısını en fazla yaşayan isimlerden birisi de tutuklandığı zaman Hava Kuvvetleri Komutanlığı\'nın tek doktoralı hukukçusu olan Hakim Albay Ahmet Zeki Üçok oldu. FETÖ\'ye karşı TSK içerisindeki ilk soruşturmayı açtığı için örgütünün bir numaralı hedefi durumuna gelen, askere kumpas davalarının başladığı dönemde Hava Kuvvetleri Komutanlığı askeri savcısı olan Ahmet Zeki Üçok, ilk olarak 25 Eylül 2009 tarihinde Aziz Yıldırım\'dan zorla para istediği iddiasıyla \'yağma\' suçundan tutuklandı. Hakim Albay Üçok, tutuklanmasından sonra hakkında peş peşe açılan Ergenekon, Balyoz, hipnozla işkence, dolandırıcılık, sahte evrak temin etmek, görevi kötüye kullanma suçlarından toplam 43,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Birçok davası Yargıtay\'da kesinleşen Ahmet Zeki Üçok, 17- 25 Aralık operasyonlarından sonra özel yetkili mahkemelerin kaldırılmasıyla, 30 Haziran 2014 tarihinde tahliye oldu.

SABIKALARINDAN DOLAYI AVUKAT OLAMADI

Toplam 4 yıl 9 ay 25 gün cezaevinde kalan Ahmet Zeki Üçok, davalardan dolayı iki kez TSK\'dan ihraç edildi, rütbeleri söküldü, \'er\' statüsüne indirildi. 2013 yılında emekli edilen Ahmet Zeki Üçok\'un aldığı cezaların hepsi, Anayasa Mahkemesi\'nce \'hak ihlali olduğu\' gerekçesiyle ya da Yargıtay tarafından bozulmasına rağmen henüz beraat etmediği için kayıtlarda sabıkalı olarak kaldı. Üçok, sabıkalarından dolayı sivil hayatında avukatlık yapabilme hakkını da kazanamadı. Maddi güçlük içerisine giren Üçok, askerlik görevleri sırasında tanıştığı Moritanyalı arkadaşının ziyaretine gittiğinde, hayatında hiç bilmediği bir alana yöneldi. Ahmet Zeki Üçok, kurduğu Sun Savunma Teknoloji ve Danışmanlık Şirketi aracılığıyla, dünyanın en önemli balık ihracatçılarından biri durumundaki Moritanya\'dan, balık getirmeye başladı.

TÖRENLE CÜPPEYİ GİYDİ

Bu sırada avukat olmak için mücadelesini de sürdüren Ahmet Zeki Üçok, kaçak FETÖ\'cü savcılardan Zekeriya Öz\'ün başlattığı Ergenekon soruşturmasında, sonrasında hakkında takipsizlik verilince, hipnozla işkence suçlaması davası da bozulunca ikinci kez avukat olabilmek için İstanbul Barosu\'na başvurdu. Başvurunun Türkiye Barolar Birliği ve Adalet Bakanlığı\'nda da değerlendirilmesinden sonra Üçok, gerekli izinleri aldı. Avukat olmaya hak kazanan Ahmet Zeki Üçok, hakimlik ve savcılık cübbesinden sonra avukatlık cübbesini de törenle giydi.

Avukat olduktan sonra değerlendirmelerde bulunan Ahmet Zeki Üçok, \"Hakim oldum, savcı oldum, adeta profesyonel mahkum oldum. Bundan böyle de avukatım. FETÖ örgütünün kumpas davaları devletimize, TSK\'ya büyük zarar verdi. Ancak burada görünmeyen ya da göz ardı edilen bizler de varız. Bizlerin hayatları, bu davalardan sonra parçalandı, bambaşka alanlara kaymak zorunda kaldı. Ben Hava Kuvvetleri\'nin tek doktoralı hukukçusu olarak ileride general olmayı beklediğim bir anda cezaevine girdim. Davalar benim hayat akışımı değiştirdi. Bireysel olarak sadece biz değil, eşimiz, çocuğumuz, annemiz babamız bile etkilendi. Yaşanan hayat içinde ben ve benim gibiler, bu süreçten son derece zarar görerek çıktık. Ben de dediğim gibi artık avukat oldum. Birikimlerimi deneyimlerimi mağdurlar için kullanmak içini yola çıktım\" dedi.



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