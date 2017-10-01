FETÖ mağdurları evlerini istiyor

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR’de Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan işadamı Abdullah Kavuk’un sahibi olduğu şirket tarafından yapılan Point Bornova Projesi’nden daire alan ve evleri teslim edilmeyenler, mağduriyetlerinin giderilmesi için eylem yaptı.

FETÖ davasından tutuklu bulunan Abdullah Kavuk’un başında bulunduğu şirketin yaptığı Point Bornova Projesi’nden daire alanlar, parasını ödediklerini belirttikleri evlerin kendilerine teslim edilmesini istedi. Projenin tamamlanan kısmı olan alışveriş merkezi bölümünde bir araya gelen ve kendilerini “Kavuklar mağdurları\" olarak adlandıran yaklaşık 100 kişi, FETÖ operasyonu kapsamında mal varlıklarına el koyulduktan sonra kayyum atanan şirketin, projeyi tamamlaması için eylem yaptı. Yaklaşık 370 kişinin mağdur olduğunu belirten ve grup adına açıklama yapan Medat Şenay, şunları söyledi:

“2013 yılında temeli atılarak inşaata başlanılan proje kapsamında 2013 ve 2014 yılları içerisinde yaklaşık 370 kişi ile aynı alım-satım sözleşmesi yapıldı. Altındağ projesindeki satışlardan elde edilen finansla bu projenin inşaatına başlandığını, projede yer alan AVM’nin bu paralar ve banka kredisi ile Kasım 2015 tarihinde faaliyete geçtiğini bildirdiler. AVM’nin açılmasından sonra projenin konut inşaatlarının yapımı önce yavaşlamış, sonra çalışmalar tamamen durmuştur. 15 Temmuz sürecinde Abdullah Kavuk tutuklanmış ve şirkete TMSF kayyum olarak atanmıştır. Bizler AVM gibi bir an önce evlerimizin tamamlanarak tarafımıza teslimini beklerken yaklaşık 1,5 yıldır projenin meskenlerinde herhangi bir çalışma yapılmamıştır. Satış sözleşmesi gereğince temel üstü vizesinden itibaren 30 ay içinde inşaatın teslim edileceği yazılmasına ve bu sürenin Mart 2018’de sona erecek olmasına rağmen kalan kısa süre içinde inşaatların tamamlanması olası değildir.\"

Konuyla ilgili Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, TMSF ve İzmir Valiliği’ne mağduriyetlerinin giderilmesi için dilekçe vereceklerini belirten Şenay, “Şirkete Denetim Kayyumu atanmasının mağdurları rahatlattığını ancak geçen zaman içerisinde yapılan işlemlerle inşaatların tamamlanmasının mümkün olmadığını anladık. Bu projesinde ön sözleşme ile konut satın alan 370 daire sahibinin ve arsa sahiplerine düşen dairelerle toplam 612 daire sahibinin aileleriyle birlikte 2000 kişinin mağduriyeti düşünülerek ortaya çıkan bu sorunun bir sosyal sorun olduğu gözetilerek devletimizin ilgili birimlerini, TMSF tarafından atanan Kayyum Heyeti’ni soruna çözüm bulma konusunda önemle göreve çağırır, öncelikle tapularımızın verilmesini bekliyoruz\" şeklinde konuştu.

Açıklamanın ardından grup olaysız dağıldı.



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