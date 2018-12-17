FETÖ liderine mehdi diyen eski Hakim'in duruşmasında tanıklar dinlendi

Şengüler YEŞİL/İSTANBUL,(DHA)-FETULLAHÇI Terör Örgütü (FETÖ)\'nün 15 Temmuz darbe girişiminden önce örgüt elebaşı Fetullah Gülen\'e \"Mehdi\" nitelendirmesinde bulunan Eski Hakim İlhan Karagöz\'ün yargılamasına devam edildi. Aynı mahkemede zabıt katibi olarak çalışan ve tanık olarak dinlenen Gülşah P. Eski hakimin odasını toplarken 1 dolar bulduklarını anlattı.

Tutuklu sanık İlhan Karagöz duruşmaya bulunduğu cezaevinden sesli ve görüntülü bilişim sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Sanığın talebi ile aile fertleri ve beraber çalıştığı kişiler tanık olarak dinlendi.

Aynı mahkemede çalışan zabıt katibi Gülşah P. “2010 dan 2016 Eylül\'e kadar zabıt katibi olarak çalıştım. İlhan beyden sonra yeni bir hakim görevlendirildi. Oda idari işler tarafından boşaltılmamıştı, bize toplamamızı söylediler. Oda çok karışıktı. Biz odayı toplarken evrakları çıkarıp masaya koyuyorduk. Ben hamileydim, masanın önündeki koltukta oturuyordum. Masaya bıraktığım evrakların içinde ucundan yeşil para gibi bir şey görünüyordu, sonra ben tepki verince herkes oraya baktı, savcılar gelip aldı ve işlem başlattı\" dedi.

Boşanma sürecinde olduklarını söyleyen eşi Melek Karagöz, “Ben 10 yıldır bipolar bozukluk tedavisi görüyorum, birlikte aile terapistine gidiyorduk, eşime de aynı teşhis kondu. Evlendiğimizden beri huzursuz ve rahatsızdı, kendisi yıllarca inkar etti. Teşhisi yaklaşık tutuklanmadan 1 ay önce kondu. Darbe girişiminden hemen önceki Ramazan Bayramı\'nda kriz geçirdi, yeğenine çok kızdı ve şiddet uygulamaya çalıştı.

Ayrı yaşamaya başladığımız sırada benim boğazımı sıkmıştı, komşumuz da şahittir\" dedi.

Suçlamaları kabul etmediğini söyleyen sanık Karagöz, Adli Tıp Kurumu\'ndan tekrar rapor alınmasını ve bulunan 1 dolar üzerinde parmak izi incelemesi yapılmasını talep etti. Duruşma salonunda bulunmak istediğini belirtti.

Tutukluluğunun devamına karar veren mahkeme heyeti duruşmayı eksiklerin tamamlanması için 8 Ocak 2019\'a erteledi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

\"Balyoz davasında bilirkişilik\" yapanlara yönelik açılan davanın hakimi olarak görev yapan İlhan Karagöz, davanın reddedilmesi hükmünü kurduğu 572 sayfalık gerekçeli kararında, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen hakkında \"mehdi\" nitelemesinde bulunmuş, başta Cumhurbaşkanı olmak üzere birçok devlet yetkilisinin gözaltına alınması için Genelkurmay Başkanlığını harekete çağıran ifadeler kullanmıştı. Karagöz, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra FETÖ iltisakı gerekçesiyle meslekten ihraç edilmiş, tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.



3 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPSİ İSTENİYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede Karagöz\'ün, \"Anayasayı ihlal\", \"Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs\" ve \"TBMM\'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs\" suçlarından 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapsi talep ediliyor.