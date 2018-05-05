FETÖ kumpasıyla 40 ay cezaevinde kalan müdürün hukuk mücadelesi

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'de 2010 yılında \'Ergenekon davası\' kapsamında tutuklanan ve 40 ay cezaevinde kaldıktan sonra davanın FETÖ/PDY kumpası olduğunun ortaya çıkmasıyla serbest bırakılan Ege Üniversitesi Hastane Müdürü Nevzat Kaya, 250 bin liralık manevi, 800 bin liralık da maddi tazminat davası açtı. Maddi tazminat talebi reddedilen ve 150 bin lira manevi tazminat kazanan Kaya, FETÖ\'nün kumpaslarıyla mağdur olduğunu belirterek karara itiraz etti.

İzmir merkezli 10 ilde, 8 yıl önce \'ihaleye fesat karıştırma, tehdit, şantaj\' gibi suçlara karıştıkları ve \'Ergenekon\' adıyla bilinen davanın sanığı İbrahim Şahin ile bağlantılı oldukları iddiasıyla gözaltına alınan kişiler arasında bulunan Ege Üniversitesi Hastane Müdürü Nevzat Kaya, terör örgütü FETÖ/PDY kumpası nedeniyle 40 ay cezaevinde haksız yere tutuklu kaldığını söyledi. Ege Üniversitesi\'ndeki görevi sırasında üniversitenin yemek ihalesini kamulaştırdığını ve 3 milyon lira kâr elde ettiklerini belirten Kaya, başarılı bir projeden sonra hayatının olumsuz yönde değiştiğini dile getirdi. Üniversitenin zarardan kâr eder duruma geçmesinin birilerini rahatsız ettiğini belirten Kaya, A.H.A. isimli bir kişinin bu proje nedeniyle zarar gördüğünü belirtip, projenin kaldırılmasını istemesine karşı çıktıktan 10 gün sonra Ergenekon davası sanığı olarak gözaltına alındığını ifade etti.

\'TEK SORUMLU FETÖ\'DÜR\'

FETÖ\'nün kumpası nedeniyle Ege Üniversitesi Hastanesi\'ndeki görevinden olduğunu ve haksız yere 40 ay cezaevinde kaldığını vurgulayan Kaya, \"Hastane müdürü olarak göreve başlayınca ekibimle birlikte hastaneyi icra ve borç batağından kurtardık. Sadece yemek ihalesi projesinden Ege Üniversitesi Hastanesi 3 milyon lira kâr etti. Ancak sonra biri gelerek ihaleyi tekrar taşeron şirkete vermemizi ve kendilerinin bu işten çok zarar gördüklerini belirtti. Ben buna karşı çıkarak projenin hastaneyi kâra geçirdiğini söyledim. Bunun üzerinden 10 gün geçtikten sonra \'Ergenekon\' sanığı olarak gözaltına alındım. Yaklaşık 40 ay boyunca cezaevinde tutuklu kaldım. Dava sürecinde ne \'Ergenekon\' sanığı olarak ne de ihaleye fesat karıştırma, tehdit, şantaj gibi suçlardan bir tane delil sunamadılar. Çok sevdiğim ve başarılı olduğum bir dönemde tutuklandığım için emekli olmam için baskı yaptılar. Cezaevindeyken emekliliğimi istedim. Çok büyük haksızlıklara uğradım. Bunların tek sorumlusu FETÖ\'dür\" dedi.

FETÖ KUMPASI NEDENİYLE İŞİNDEN VE ÖZGÜRLÜĞÜNDEN OLDU

Ergenekon davasının FETÖ kumpası olduğunun ortaya çıkmasının ardından üzerine atılı tüm suçlardan beraat eden Nevzat Kaya, tutuklu kaldığı süre içerisinde maaşından yapılan kesintiler ve uğradığı haksız yargılama sonrasında gelir kaybından dolayı Maliye Hazinesi\'ne 250 bin liralık manevi, 800 bin liralık da maddi tazminat davası açtı. İzmir 8\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen davada Kaya\'ya 150 bin lira manevi tazminat verilirken, 800 bin liralık manevi tazminat isteği reddedildi.

Meslek yaşantısının en verimli döneminde FETÖ kumpası nedeniyle işinden ve özgürlüğünden olduğunu söyleyen Kaya, \"Benim ihaleye fesat karıştırdığımı söylediler. Ben kirada oturuyorum. İhaleye fesat karıştırsam kirada oturmam. Üstelik ben ihale komisyonunda bile değildim. Benim ve yakınlarımın mal varlığının araştırılmasını istedim. Ama o dönemde hâkimler umursamadı. Sonra \'Ergenekon\' sanığı olarak suçlandım. Yine bir tek delil bulamadılar. Ben bu süreçte çok zarar gördüm. Eğer devletimiz FETÖ\'yle gerçekten mücadele etmek istiyorsa, bunların düzenlediği kumpaslardan zarar görenlerin zararları tamamen karşılanmalı\" diye konuştu.

Mahkemenin verdiği karara itiraz ederek istinafa başvuran Kaya şunları söyledi:

\"FETÖ terör örgütü kamusal alanda başarılı yurtsever kadroları tasfiye edip, yerlerine kendi militanlarını yerleştirip ülkeyi işgal planı yapmıştır. Bu itibarla, bu örgütle mücadelenin ana ekseni, tasfiye edilenlerin itibarlarının iadesi ve en değerlisi görevlerine iadelerinin sağlanmasıdır. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Ege Üniversitesi yönetiminden talebim budur.\"



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