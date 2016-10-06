"FETÖ komplosu" diye savunma yapan 'tacizci öğretmen'e 37,5 yıl hapis cezası

Mahkeme, Ankara’da bir lisede öğretmenlik yapan M.Y.A.’nın üç kız öğrenciye cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle açılan davada istismara uğrayan her kız için üst sınırdan ceza verdi. "FETÖ komplosu" savunması yapan öğretmene 37,5 yıl hapis cezası verildi.

Milliyet'ten Gökçer Tahincioğlu'nun haberine göre, Ankara’daki bir Anadolu lisesinde müdür yardımcısı ve edebiyat öğretmeni olarak görev yapan kişi hakkında üç kız öğrenciye cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle açılan davada örnek bir karara imza atıldı.

Olaylar, başkentte 1.5 yıl önce açılan lisede müdür yardımcısı olan M.Y.A. ile ilgili çok sayıda şikayet gelmesiyle yaşanmaya başladı. İkisi kardeş, üç kız öğrenci, aralıklarla okulun müdür yardımcılığını yapan, aynı zamanda din ve edebiyat derslerine giren öğretmenden kendilerine istismarda bulundukları gerekçesiyle şikayetçi oldu. Şikayetler üzerine öğretmen hakkında dava açıldı. Duruşmalarda verilen ifadeler ve kanıtlar yaşananları gözler önüne serdi.

"Üniversiteyi kazanmak için"

Öğrencilerden ikisi, öğretmenden zaman zaman özel ders aldıklarını, öğretmenin kendileriyle yakından ilgilendiğini anlattı. Öğretmenin kötü alışkanlıklardan kurtulmak ve üniversiteyi kazanmak için kendilerine hipnoz yöntemini uygulayabileceğini anlattığını belirten kardeş öğrenciler, farklı zamanlarda bu yöntemlerle istismara uğradıklarını kaydetti.

Diğer öğrenci ise öğretmenle ‘hoca-öğrenci’ ilişkisinin ötesinde tanışıklığı olduğunu, bütün sıkıntılarını öğretmene anlattığını, bunun istismarla sonuçlanacağını düşünmediğini belirtti. Öğrenciler, öğretmenin kendilerini zaman zaman arabayla evlerine bıraktığını, bazen evine davet ettiğini, ders çalışmak için evine gittiklerinde soyunarak oturduğunu, masaj bahanesiyle kendilerine dokunduğunu kaydetti. Öğrenciler birden çok zamanda istismara uğradıklarını aktardı. İddiaların odağındaki öğretmen ise kendisini ilginç bir biçimde savundu. Öncelikle okulun bulunduğu konum nedeniyle uyuşturucu şebekelerinin öğrencileri etkilediğini, kendisinin de bunlarla mücadele ettiğini belirten öğretmen, daha sonra kız öğrencileri başta olmak üzere bütün öğrencilerle bu gibi nedenlerle yakın ilişkisinin olduğunu söyledi.

Geçen yıl bir öğrencinin hakkında istismardan şikayetçi olduğunu ancak yargılanmama kararı verildiğini anlatan öğretmen, hakkında davaya konu şikayeti yapan öğrencinin bu kişinin arkadaşı olduğunu belirtti. Öğrenciyle yakın ilişkisinin bulunduğunu hatta bu öğrencinin şu an başka kentte çalışan oğluyla duygusal ilişkiye girdiğini bildiğini aktaran öğretmen, kızın eşinden ayrı olan annesini de tanıdığını, annesinin kendisiyle evlenme niyeti taşıdığını aktardı.

"Takipçisi olacağız"

Öğretmen, Ankara 8. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki son duruşmada kendisini bu kez terör örgütlerini ve 'FETÖ' kitaplarını okula sokmadığı için komploya uğramakla savundu. Kızların avukatları Ece Tokat ve Ceren Şimşek ise öğretmenin kızlara gönderdiği mesajları mahkemeye sundu. Mahkeme, istismara uğrayan her kız için üst sınırdan ceza verdi. Öğretmen, istismar suçunu yönetici ve eğitici sıfatıyla işlediği ve zincirleme olarak yaptığı gerekçesiyle toplam 37.5 yıl hapse mahkum edildi. Ceza, duruşmadaki iyi hali nedeniyle indirim yapıldıktan sonra 37.5 yıl olarak belirlendi. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, davanın ve istismar suçu işleyenlerin takipçisi olmayı sürdüreceklerini bildirdi.

Üniversiteyi kazanmak için

Öğrencilerden ikisi, öğretmenden zaman zaman özel ders aldıklarını, öğretmenin kendileriyle yakından ilgilendiğini anlattı. Öğretmenin kötü alışkanlıklardan kurtulmak ve üniversiteyi kazanmak için kendilerine hipnoz yöntemini uygulayabileceğini anlattığını belirten kardeş öğrenciler, farklı zamanlarda bu yöntemlerle istismara uğradıklarını kaydetti.

Diğer öğrenci ise öğretmenle ‘hoca-öğrenci’ ilişkisinin ötesinde tanışıklığı olduğunu, bütün sıkıntılarını öğretmene anlattığını, bunun istismarla sonuçlanacağını düşünmediğini belirtti. Öğrenciler, öğretmenin kendilerini zaman zaman arabayla evlerine bıraktığını, bazen evine davet ettiğini, ders çalışmak için evine gittiklerinde soyunarak oturduğunu, masaj bahanesiyle kendilerine dokunduğunu kaydetti. Öğrenciler birden çok zamanda istismara uğradıklarını aktardı. İddiaların odağındaki öğretmen ise kendisini ilginç bir biçimde savundu. Öncelikle okulun bulunduğu konum nedeniyle uyuşturucu şebekelerinin öğrencileri etkilediğini, kendisinin de bunlarla mücadele ettiğini belirten öğretmen, daha sonra kız öğrencileri başta olmak üzere bütün öğrencilerle bu gibi nedenlerle yakın ilişkisinin olduğunu söyledi.

Geçen yıl bir öğrencinin hakkında istismardan şikayetçi olduğunu ancak yargılanmama kararı verildiğini anlatan öğretmen, hakkında davaya konu şikayeti yapan öğrencinin bu kişinin arkadaşı olduğunu belirtti. Öğrenciyle yakın ilişkisinin bulunduğunu hatta bu öğrencinin şu an başka kentte çalışan oğluyla duygusal ilişkiye girdiğini bildiğini aktaran öğretmen, kızın eşinden ayrı olan annesini de tanıdığını, annesinin kendisiyle evlenme niyeti taşıdığını aktardı.



‘Takipçisi olacağız’



Öğretmen, Ankara 8. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki son duruşmada kendisini bu kez terör örgütlerini ve FETÖ kitaplarını okula sokmadığı için komploya uğramakla savundu. Kızların avukatları Ece Tokat ve Ceren Şimşek ise öğretmenin kızlara gönderdiği mesajları mahkemeye sundu. Mahkeme, istismara uğrayan her kız için üst sınırdan ceza verdi. Öğretmen, istismar suçunu yönetici ve eğitici sıfatıyla işlediği ve zincirleme olarak yaptığı gerekçesiyle toplam 37.5 yıl hapse mahkum edildi. Ceza, duruşmadaki iyi hali nedeniyle indirim yapıldıktan sonra 37.5 yıl olarak belirlendi. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, davanın ve istismar suçu işleyenlerin takipçisi olmayı sürdüreceklerini bildirdi.