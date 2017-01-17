'FETÖ' itirafçısı: Vali ve rektör Pensilvanya'ya gitti, Gülen takkesini verdi

'FETÖ'nün Kilis'teki yapılanmasına ilişkin soruşturma tamamlanırken Kilisli İşadamları Derneği (KİADER) Genel Sekreteri Hasan Ayaz, ABD’ye bir ziyaret sırasında dönemin Kilis valisi olan ve halen Karaman valisi olarak görevde bulunan Süleyman Tapsız'a Fethullah Gülen’in takke hediye ettiğini öne sürdü. İtirafçı iş adamı "FETÖ il imamı Osman Öner, Vali Süleyman Tapsız, Rektör İsmail Güvenç, Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı Mehmet Kanar, emlakçı Abdulhadi Tepe, Pensilvanya’ya Fetullah Gülen’i ziyarete gittiler. Bizler gitmedik. Fetullah Gülen görüşmesini, Öner ayarladı. Dönünce ziyaretlerinin nasıl geçtiğini sordum. Osman Öner de bana Vali Süleyman Tapsız’ı kast ederek ‘Vali beye sor, takkeyi alan o’ diye cevap vermişti" diye konuştu.

Savcılık, 35 şüpheliye ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan dava açtı. Hürriyet'ten Mesut Hasan Benli'nin haberine göre, Şüpheliler arasında yer alan Hasan Ayaz, ifadesinde 2013 yılında ABD’ye seyahat düzenlendiğini belirterek özetle şunları anlattı:

"FETÖ il imamı Osman Öner, Vali Süleyman Tapsız, Rektör İsmail Güvenç, Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı Mehmet Kanar, emlakçı Abdulhadi Tepe, Pensilvanya’ya Fetullah Gülen’i ziyarete gittiler. Bizler gitmedik. Fetullah Gülen görüşmesini, Öner ayarladı. Dönünce ziyaretlerinin nasıl geçtiğini sordum. Osman Öner de bana Vali Süleyman Tapsız’ı kast ederek ‘Vali beye sor, takkeyi alan o’ diye cevap vermişti. Öner, görüşmede vali ve rektör beyin Fetullah Gülen’in arkasında namaz kıldıklarını, vali beyin başında namaz takkesi olmadığı için Gülen’in başındaki takkeyi çıkartıp vali beye taktığını ve rektör için de bir takke istediğini anlattı.”