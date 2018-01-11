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FETÖ itirafçısı üsteğmenin eşi de itirafçı oldu

Selda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'de, FETÖ üyesi olduğunu söyleyerek teslim olduktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılan üsteğmen M

11 Ocak 2018 22:10

Selda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ\'de, FETÖ üyesi olduğunu söyleyerek teslim olduktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılan üsteğmen M.K., öğretmen eşi L.K.\'yı emniyete teslim etti. İtirafçı olan L.K. cemaatin KPSS evlerini deşifre etti.
Kocaeli\'de, emniyete gelerek FETÖ/PDY ile bağlantılı olduğunu ve itirafçı olmak istediğini belirten üsteğmen M.K. emniyet ve savcılıktaki işlemlerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Üsteğmen M.K. cemaat içerisinde katalog evliliği olarak bilinen usulle evlendiği öğretmen eşi L.K.\'yı da itirafçı olmaya ikna ederek, emniyete getirdi. Teslim olan L.K., örgütün KPSS evlerini deşifre etti. Etkin pişmanlık yasasından yararlanarak itirafçı olan L.K., örgüt hakkında itiraflarda bulundu. Cemaatle tanıştıktan sonra üniversiteyi bitiren L.K. mahrem ablaların kendisiyle irtibat kurduğunu belirterek, \"Ev ablalarından biri bana KPSS\'ye girmemi söyledi. Abla bana \'Senin için çok güzel bir konum düşündük. Çok sıkı ders çalışıp hazırlanman lazım\' dedi. Ankara\'da ders çalışmam için KPSS evinde kalacağımı söyledi. Ailem de Ankara\'da oturuyordu. Onlara bu durumu söylememem gerektiği söylendi. Bu evden ve olanlardan hiç kimseye bahsetmememi söylediler\" dedi.
L.K. kendisiyle ilgili bakanlıklarda güzel bir konum düşünüldüğünü, birlikte evde kaldığı kişinin ise ilerleyen zamanlarda bakanlıklarda diplomatlık görevi yaptığını belirterek, \"Eve yerleştikten sonra abla benim telefonuma bir program yükleyeceğini ve bu program üzerinden görüşeceğimizi söyleyerek Bylock programını yükledi. Başka akıllı telefon kullananlar olup olmadığını sorarak, olan herkese bu programı yüklediler\" diye konuştu.
İtirafçı üsteğmen M.K. ise ifadesinde kurmaylık sınavlarında yapılan usulsüzleri anlatarak, \"Kod ismini verdiğim kişi örgüt elemanı bir subaydan bahsederek, \'Sizi kurmaylık sınavında çıkacak sorulara çalıştıracak\' dedi. \'1 sene çalışın, kazanamazsanız bile biz size yardım edeceğiz\' dedi. Ben kurmaylık sınavını kazandım\" diye konuştu.

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