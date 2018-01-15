'FETÖ' itirafçısı Uğur Boral savcıya isim verdi: Hâlâ üç büyüklerde oynuyorlar

Eski futbolcu Uğur Boral'ın ifadeleri doğrultusunda savcılığın, futbol hayatını 'üç büyükler'de sürdüren bazı futbolcularla ilgili FETÖ soruşturması başlattığı ileri sürüldü. Bazı teknik direktör ve menajerler de soruşturmaya dahil edildi.

17-25 Aralık sürecinde örgütün talimatı üzerine, FETÖ'nün kapatılan kurumlarından Bank Asya'ya 950 bin lira para yatırdığı belirlenen eski futbolcular Uğur Boral ile Zafer Biryol gözaltına alındıktan sonra itirafçı olmuşlardı.

Vatan gazetesinden Çağdaş Ulus'un haberine göre Boral'ın ifadesinde, 2003 yılında Gençlerbirliği'nden oynadığı dönemde FETÖ ile tanıştığını ve düzenlenen çeşitli sohbet toplantılarına katıldığını söylediği belirtildi.

Boral'ın, o dönemde yapılan çok sayıda sohbete katılan futbolcuların ismi savcılığa tek tek verdiği öğrenildi.

Boral'ın itiraflarında önemli futbolcuların adının geçtiği öne sürülürken bunlardan bazılarının halen Süper Lig'de üç büyük kulüpte top koşturduğu belirlendi.

Futbolcular ile birlikte Süper Lig'de takım çalıştıran bazı teknik direktör ve menajerlerin isimlerinin de ifadelerde geçtiği öğrenildi. Ayrıca ismi geçen futbolcu, teknik direktör ve menajerlerin ByLock kullandıkları iddia edildi.

İfadeler sonrası soruşturma başlatan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın önümüzdeki günlerde bu kişileri ifadeye çağırması ya da gözaltına alması bekleniyor.(NTV)