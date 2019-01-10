T24 LogoT24 Logo
Gündem

FETÖ itirafçısı öğretmene 1 yıl 10 ay hapis

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de FETÖ/PDY davasında tutuksuz yargılanan din kültürü öğretmeni Kübra B

10 Ocak 2019 20:06

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'de FETÖ/PDY davasında tutuksuz yargılanan din kültürü öğretmeni Kübra B.Ö. (26), etkin pişmanlık kapsamında verdiği samimi ifadeleri dikkate alınarak 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme hükmün açıklanmasını geriye bıraktı.
Kayseri 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen davanın karar duruşmasına, tutuksuz sanık Kübra B.Ö., Gaziantep\'ten Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. \'ByLock\' kullandığı iddiasıyla hakkında dava açılan Kübra B.Ö., etkin pişmanlık kapsamında bildiklerini anlattığını ifade ederek, \"Karşınızda bu suçtan bulunduğum için çok ciddi utanç duyuyorum. Bu yapının hainliklerini gördüğüm için kendim gelerek, bildiklerimi anlattım. Örgüt üyesi değilim\" dedi.
Mahkeme heyeti sanık Kübra B.Ö.\'ye, \'silahlı terör örgütü üyeliği\' suçundan önce 9 yıl hapis cezası verdi. Mahkeme daha sonra etkin pişmanlık kapsamında verdiği samimi ifadeleri dikkate alarak cezaya indirim uyguladı. Sanığa 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası veren heyet hükmün açıklanmasını geriye bıraktı.

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Samed Aydın SUNKAYSERİ DHA KAYSERİ FETÖPDYKübraMahkemeKayseriAğır Ceza MahkemesiGaziantep SesliGörüntülü Bilişim Sistemi SEGBİSBuSanığa
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24