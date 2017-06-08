'FETÖ' itirafçısı: 'Biz ne söylersek yapar mısınız' deyip istihbarat birimine aldılar

Erzurum 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlayan "FETÖ/PDY" davasında dinlenen itirafçı adliye personeli Adem Yıldırım, "Sanık ve kod adı Mustafa olan kişi beni ve sohbete katılan Erkan'ı mülakata tabi tuttu. 'Biz ne söylersek yapar mısınız? Şırnak'a gitmenizi istesek gider misiniz' dediler. Biz de olumlu yanıt verince beni ve Erkan isimli arkadaşı istihbarattan sorumlu olan 5A tabir edilen gruba aldılar" dedi.

Erzurum 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde "FETÖ/PDY'nin adliye ve ceza infaz koruma personelinden sorumlu bölge yöneticisi" olmakla suçlanan Hakan Bircan'ın yargılanmasına başlandı.

15 Temmuz darbe girişimini yapmakla suçlanan "FETÖ/PDY'nin Doğu Anadolu Bölgesi adliye ve ceza infaz koruma personelinden sorumlu olduğu" öne sürülen Hakan Bircan, 14 Aralık 2016'da tutuklanarak cezaevine kondu. İddianamede, "silahlı terör örgütü kurma veya yönetmekle" suçlanarak hakkında 15 yıldan 22,5 yıla kadar hapis cezası istenen ve Gülen cemaati bünyesindeki kolejde sınıf öğretmeni olan Hakan Bircan'ın, "örgüt içerisinde 'Hulusi' ve 'Halit' kod adlarını kullandığı" belirtildi.

"Hakan Bircan'ın Bylock kaydının olmadığına" değinilen iddianamede, "sanığın birçok örgüt yöneticisinin Bylock listesinde bulunduğuna" işaret edildi. "Örgütün üst düzey yöneticilerinin kendi üzerlerine kayıtlı hatlara bu programı yüklemediklerine" dikkat çekilen iddianamede, "sanığın Kars Adliye sorumlusu Mustafa Okta'nın ifadesine göre adliye-infaz koruma memuru olan örgüt yöneticilerine Bylock kullanılması talimatını veren kişi olduğu" savunuldu.

İddianamede, "Hakan Bircan'ın 'Cover me' ve 'Line' isimli programlar üzerinden de örgüt yöneticileri ile iletişim kurduğunun tespit edildiği" bildirildi.

Erzurum 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün (8 Haziran 2017) görülen ilk celsede Ordu E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan Hakan Bircan ile Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) bağlantısı yapılamadı. Duruşmada "FETÖ" soruşturmaları kapsamında itirafçı olan Erzurum Adliyesi'nde görevli Pedagog Yusuf Akgün ile zabıt kâtibi Adem Yıldırım tanık olarak dinlendi.

"Sanık Bircan ve kod adı Mustafa olan biri tarafından mülakata tabi tutularak örgütün istihbarat grubuna alındıklarını" belirten Yıldırım, şunları söyledi:

"Ben Ankara'ya tayin alıp gitmeden önce kendisi bizim gruba sohbet vermeye geliyordu. Yıldızkent semtindeki bir eve, cemaatte görev yapan Erkan, sohbet abisi olan Mustafa isimli kişiyle gittiğimizde sanık ve ondan daha üst düzey olduğunu düşündüğüm kod adı Mustafa olan kişiyle beraber bizi mülakata tabi tuttular. 'Biz ne söylersek yapar mısınız? Şırnak'a gitmenizi istesek gider misiniz? dediler. Biz de olumlu yanıt verince beni ve Erkan isimli arkadaşı 5A tabir edilen gruba aldılar. Bu grup istihbarattan sorumluydu. Çalıştığı birimde bilgi topluyor ve üst cemaat sorumlularına iletiyorduk."

'Bana kod adı olarak oğlumun adını verdi'

2013 yılının sonlarına doğru adliye grubuna sohbetlere gittiğini anlatan Yusuf Akgün de, daha sonra cezaevi grubundan oluşan kişilere sohbet vermekle görevlendirildiğini söyledi.

Sanık Hakan Bircan'ı 2013 sonu veya 2014 yılı içerisinde iki kez gördüğünü ifade eden Akgün, şunları söyledi:

"Ben kendisini hep 'Halit' ismi ile tanıdım. Sohbet veren kişilerin bir araya getirildiği bir toplantıda herkesi sırayla Hakan Bircan görüşmeye aldı. Burada sadece cezaevi ile ilgilenen kişileri dinliyordu. Benimle yapmış olduğu mülakatta bana eşimin ne iş yaptığını, çocuklarımın ismini ve sosyal durumuma ilişkin sorular sordu. Görüşmenin sonunda bana oğlumun adı olan 'Yunus' kod ismini verdi ve bundan sonra bu isimle anılıp çağrılacağımı söyledi."

(DHA)