'FETÖ imamı" olduğu iddia edilen firari öğretmen Muğla'da yakalandı

Muğla’nın Milas ilçesinde “FETÖ imamı ve kırmızı renk kodlu Bylock kullanıcısı” olduğu şüphesiyle aranan firari öğretmen Bodrum İlçe Jandarma ekiplerince Güvercinlik Mahallesi’nde yakalandı.

Milas’ta öğretmenlik yaparken “FETÖ” üyesi olduğu iddiasıyla Kanun Hükmünde Kararname ile ihraç edilen ve daha sonra hakkında yakalama kararı çıkartılan Mahmut D. isimli şüphelinin Güvercinlik Mahallesi’ndeki kayınpederinin evinde saklanabileceği ihbarını alan Jandarma ekipleri operasyon düzenledi.

Güvercinlik Mahallesi Prenses Sokaktaki evin çevresinde sivil ekiplerle bir süre izleme yapan Jandarma ekipleri eşgale uygun şüpheliyi tespit ettikleri anda operasyon için düğmeye bastılar. 43 yaşındaki Mahmur D. Milas Sulh Ceza Hakimliği’nce "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak "suçundan arandığı ayrıca Milas İlçesi örgüt İmamı olduğu, kırmızı renk kodlu Baylock Kullanıcısı olduğu ve uzun zamandır firarda olduğu tespit edildi.

Mahmur D.’nin işlemlerinin ardından Cumhuriyet Savcısının talimatıyla Milas İlçe Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.