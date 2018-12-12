FETÖ ile DHKP-C'nin ortak kaos planı davasında tahliye

Şengüler YEŞİL/İSTANBUL, (DHA) FETÖ/PDY üyesi eski polislerin, terör örgütü DHKP-C\'ye sızdırdıkları kişilerle kaos eylemleri gerçekleştirme planlarının olduğuna ilişkin iddialarla, eski Emniyet Müdürü Ali Fuat Yılmazer\'in de aralarında bulunduğu 5\'i firari, 5\'i tutuklu 13 sanığın yargılandığı davada tutuklu sanık Murat Eren tahliye oldu.

İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Ali Fuat Yılmazer, Gürkan Türkoğlu, Ferdi Taşkaya, Mustafa Eren ve Mustafa Evcil ile tarafların avukatları katıldı. Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) yöntemiyle İsmet Özdemir\'in tanık olarak dinlendiği duruşmada sanıklar ve avukatlarının talepleri alındı.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Mustafa Eren\'in tahliyesine, diğer 4 sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Heyet, duruşmayı eksikliklerin giderilmesiyle amacıyla 4-5 Mart 2019 tarihine erteledi.