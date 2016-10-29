'FETÖ' ihraçlarında 6 kriter

Ankara Başsavcılığı'nın yürüttüğü darbe girişimi soruşturmasında açığa alınan, ihraç edilen ya da gözaltı ve tutuklama kararı verilenler için altı kriterin baz alındığı öğrenildi.

Sabah'ta yer alan habere göre, 'FETÖ' soruşturmalarında dayanak oluşturduğu öne sürülen deliller şöyle:



BANK ASYA: Gülen'in talimatı doğrultusunda 6-10 Ocak 2014 arasında 'Bank Asya'yı kurtarma harekâtı'na katılıp para yatıran kişileri doğrudan örgüt üyesi saydı. Bu kampanyaya katılan 3 bin 500 emniyet personeli açığa alındı.

BYLOCK: Söz konusu programı kullanan kişiler örgüt üyeliği ile suçlandı, kamuda görev yapıyorsa ise açığa alındı.



İHALE: FETÖ'nün kamuda etkin olduğu dönemde bazı ihalelerin onların istediği şirketlere verildiğini tespit eden savcılık, 17 Aralık darbe girişiminden sonra ihalelerin içinde bulunan kişilerin de örgüt üyesi olduğu değerlendirilmesini yaptı.



HSYK SEÇİMİ: 2014'te HSYK üyesi seçilebilmek için bağımsız aday olan FETÖ'cü hâkim ve savcılar lehine çalışanlar, FETÖ üyeliği ile suçlanıyor.



MERNİS KAYITLARI: 'Işık evleri'nin kayıtları incelenerek, bu evlerde kalan kişilerin daha sonra geldiği görevler, kimlerle evlendiği analiz edildi. Elde edilen veriler de delil olarak gösteriliyor.



HTS KAYITLARI: Soruşturmalar kapsamında telefonları dinlemeye alınan kişilerin kimle irtibatlı olduklarını gösteren HTS kayıtları da delil sayıldı.