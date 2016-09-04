'FETÖ' iddianamesinden: TSK'da 150 general, 10 bin subay ve 12 bin astsubay örgüt üyesi!

İzmir’deki ‘FETÖ’ soruşturması kapsamında hazırlanan iddianameye göre TSK’da general kadrosunda 150, subay kadrosunda 10 bin, astsubay kadrosunda 12 bin örgüt üyesi olduğu ileri sürüldü.

Sabah gazetesinden Ceyhan Torlak ile Emirhan Ergen’in haberine göre, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nca ‘FETÖ'ye finansal destek sağlanmasına yönelik hazırlanan ve mahkemece kabul edilen iddianamede çarpıcı tespitler yer aldı. Savcı Zafer Dur'un hazırladığı iddianamede Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içinde ‘FETÖ’ üyelerinin general kadrosunda 150, subay kadrosunda 10 bin, astsubay kadrosunda 12 bin kişi olduğu vurgulandı.

TSK’da 358 general ve amiral, 39 bin 468 subay, 97 bin 145 astsubay bulunuyor.