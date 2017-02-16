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15 Temmuz Darbe Girişimi

'FETÖ' iddianamesinde 'gizli tanık' iddiası: Erdoğan'ı nar suyuyla zehirleyeceklerdi!

"KCK operasyonlarını biliyordu"

16 Şubat 2017 11:19

'FETÖ' operasyonunda tutuklanan Kahramanmaraş Lider İşadamları Derneği (KALİDA) yöneticisi Mahir Keçe hakkında hazırlanan iddianamede yer alan gizli tanık ifadesinde, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın nar suyu ile zehirleneceği iddiası da yer aldı.

Sabah'ın haberine göre, gizli tanığın ifadesinde, "Mahir Keçe 2010'da yapılan bir toplantıda dönemin Başbakanı olan Recep Tayyip Erdoğan'la ilgili olarak, zehirli nar suyu içirilerek zehirleneceğini söyledi" dediği iddia edildi.

"KCK operasyonlarını biliyordu"

Gizli tanık ayrıca, Türkiye'de KCK operasyonları başlamadan önce yine bir toplantıda Mahir Keçe'nin, "Kısa süre sonra tüm yurtta KCK operasyonları başlayacak" diye konuştuğunu ve Keçe'nin söylemesinden 3 ay sonra KCK operasyonlarının başladığını öne sürdü.

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