'FETÖ hava kuvvetleri imamı' Adil Öksüz'ün akademisyen kardeşi tutuklandı

Karabük Üniversitesi’nde ‘Fethullahçı Terör Örgütü’ soruşturması kapsamında Rektörlük tarafından açığa alındıktan sonra gözaltına alınarak sevk edildiği mahkemece tutuklanan Yrd. Doç. Dr. Ahmet Öksüz’ün ‘FETÖ’nün Hava Kuvvetleri İmamı olduğu iddia edilen Yrd. Doç. Dr. Adil Öksüz’ün kardeşi olduğu ortaya çıktı. Rektör Prof.Dr. Refik Polat, ''Soruşturma ekibi Ahmet Öksüz ile konuşurken kendisine 'Adil Öksüz ile bir akrabalığın var mı' diye soruyor. Kendisi 5 dakika kadar söylememiş ama sonra 'Ağabeyim olur' diye yanıt verince Adil Öksüz’ün kardeşi olduğu ortaya çıkıyor'' dedi.

Ahmet Öksüz’ün Adil Öksüz’ün kardeşi olduğunun ortaya çıkmasının ardından İl Emniyet Müdürlüğü tarafından da soruşturma başlatıldı. Öksüz, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 30 Temmuz’da gözaltına alındı.

Yrd.Doç.Dr. Ahmet Öksüz’ün evinde ve üniversitedeki odasında yapılan aramada kullandığı diz üstü bilgisayarı ile cep telefonunun formatlanarak içerisindeki tüm bilgilerin silindiği tespit edildi. Ahmet Öksüz, 3 Ağustos’ta emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Rektör Polat: Bilmiyorduk

Üniversite bünyesinde 19 Temmuz’dan itibaren 'FETÖ' soruşturması kapsamında bazı akademisyenlerin açığa alınma işlemlerinin başladığını belirten Karabük Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Refik Polat, "İlk açığa alınanların içerisinde Ahmet Öksüz de vardı. Ancak Adil Öksüz’ün kardeşi olduğunu soruşturma esnasında öğrendik. Soruşturma ekibi Ahmet Öksüz ile konuşurken kendisine 'Adil Öksüz ile bir akrabalığın var mı' diye soruyor. Kendisi 5 dakika kadar söylememiş ama sonra 'Ağabeyim olur' diye yanıt verince Adil Öksüz’ün kardeşi olduğu ortaya çıkıyor. Bunu başsavcılığa bildirdik ve tutuklandı."