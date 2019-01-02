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Yaşam

'FETÖ' firarisinin otomobilini kullanan yakını gözaltına alındı

'FETÖ' soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan şüphelinin aracı, yediemin otoparkına çekildi

02 Ocak 2019 15:05

İstanbul Avcılar'da,  'FETÖ' soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan şüphelinin otomobilini kullanan yakını gözaltına alındı. Otomobil ise yediemin otoparkına çekildi. 


D-100 Karayolu Avcılar mevkiinde trafik polisleri şüphelendikleri bir aracı durdurdu.  Polis ekipleri yaptıkları sorgulamada otomobilin 'FETÖ' soruşturması kapsamında aranan bir fizyoterapiste ait olduğunu belirledi. Trafik polisleri durumu Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büro ekiplerine bildirdi. Aracı kullanan 'FETÖ' firarisinin yakını gözaltına alınırken, otomobil ise yediemin otoparkına çekildi. (DHA)

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