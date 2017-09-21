'FETÖ' firarisi MEB'in kitabında

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 7. sınıflar için hazırladığı Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi kitabında Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilen ve 'FETÖ' soruşturması kapsamında aranan firari eski Hitit Üniversitesi Rektör Yardımcısı Osman Eğri’nin kitabından alıntı yaptığı ortaya çıktı.

Alevilikle ilgili bölümde, Osman Eğri’nin adı da kaynak olarak yer aldı. Eğri’nin adı cemaatin Alevilere sızma girişimindeki faaliyetleriyle anılıyor. MEB’in 2017-2018 eğitim ve öğretim yılı için hazırladığı ve içerisinde tepki çeken bölümlerin yer aldığı yeni müfredatta yeni bir skandal ortaya çıktı. 7. sınıflar için hazırlanan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi kitabında, Alevilik konusu “İslam düşüncesinde yorumlar” başlığı altında işlendi. Alevi-Bektaşi inancı anlatılırken, “okuma metni” olarak “Cabbar Kulu’ndan Öğütler” bölümü yer aldı. Alevi Bektaşi büyüklerinden birisi olduğu belirtilen Cabbar Kulu’nun öğütleri ise Osman Eğri tarafından derlenen Kitab-ı Cabbar Kulu kitabından alıntılandı. Osman Eğri’nin adı, sayfanın altında “hazırlayan” sıfatıyla yer aldı.

Şimdi ABD’de

Hakkında FETÖ üyeliği suçlamasıyla yakalama kararı bulunan Osman Eğri, 15 Temmuz darbe girişiminin olduğu gün ABD’ye kaçtı. Eğri’nin adı Çorum’da yaptığı faaliyetlerle gündeme geldi. Kentte birçok Alevi derneği kuran Eğri, cemaatin düzenlediği Abant Platformu’nda Alevilik Sempozyumu da düzenledi.