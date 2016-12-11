"FETÖ" deyip dolandıran sahte kadın komiser tutuklandı

Konya'nın Meram ilçesinde, vatandaşlara ‘’FETÖ" deyip, sevgilisiyle birlikte telefon dolandırıcılığı yapan, sahte kadın komiser tutuklandı.

Kadın komiser kılığına giren ve "enişte" kodunu kullanarak İ.Y. adlı vatandaşı dolandırmak isteyen Şerife Kocaoğlu'nun yakalanma sebebinin, İ.Y.’nin yerine geçen polise ‘enişte’ demesi olduğu söylendi.

Vatan'da yer alan habere göre, Konya merkez Selçuklu ilçesinde 6 Aralık’ta ev kadını A.A.’yı (36) arayan bir kişi “Kimlik bilgileriniz terör örgütünün eline geçti. Sizi temize çıkarmak için parmak izinizi almamız lazım. Evinizde para, altın varsa onları bize verin. Parmak izi incelemesinin ardından size geri teslim edelim” dedi. A.A. daha önce televizyondan izlediği için arayan kişilerin dolandırıcı olduğunu anlayıp diğer telefondan polisi aradı. Polis A.A’ya “Siz bu kişiye paraları vereceğinizi söyleyin” deyip randevu adresinde pusu kurdu. Parayı almaya gelen Mahmut Kazar (29) adlı kişiyi ve onu arabada bekleyen Mehmet Emin Şahin’i (28) gözaltına aldı. Şahin, “Benim bu işle ilgim yok. Mahmut ‘Beni bir adrese bırak’ dedi. Ben de getirdim. Hatta kız arkadaşım buna şahit. O şimdi adliyenin beni bekliyor” dedi. Polis, Şahin’in kız arkadaşı Şerife Kocaoğlu’nu (22) adliyenin önünde beklerken buldu ancak Mahmut Kazar ve Mehmet Emin Şahin tutuklandı.

“Enişte ben geldim”

Şahin ve Kazar tutuklandıkları sırada bağlı oldukları şebeke, aynı gün Meram İlçesi’nde oturan esnaf İ.Y.’yi (32) telefonla arayıp, ‘’FETÖ operasyonunda 3 rütbeli asker yakalandı. Sizin kimlik bilgileriniz onların eline geçmiş” yalanıyla paralarını istedi. İ.Y. bu yalana inanmadı ve “Tamam paraları hazırlıyorum” deyip diğer telefondan polisi aradı. Çete elemanı telefonda İ.Y’ye “Şimdi size kadın komiserimizi gönderiyorum. Şifre olarak ‘enişte’ kodunu kullanacak” dedi. İ.Y’nin yerine geçene polis elinde çanta ile bir benzin istasyonunda sahte kadın komiseri beklemeye başladı. Az sonra gelen Şerife Kocaoğlu “Enişte ben geldim” deyince kıskıvrak yakalandı. Suçlamayı kabul etmeyen genç kız tutuklandı.

En sevdiği şarkı ‘Vurgun’

Şerife Kocaoğlu’nun sosyal medya hesabında Selçuk Üniversitesi İşletme Bölümü’nü 3. sınıfta bıraktığı, hak, adalet ve doğruluk üzerinden mesajlar paylaştığı görüldü. Kocaoğlu'nun sosyal medya hesabından en sevdiği şarkı olarak da Halil Sezai’den vurgun şarkısını paylaştığı görüldü.