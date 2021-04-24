FETÖ’den yargılandığı davada hapis cezası alan genel müdür, duruşmadan önce AKP Grup Başkanvekili Elitaş’ı Meclis’te ziyaret etmiş

Kayseri'de FETÖ soruşturma kapsamında yargılanan Kayseri Şeker Fabrikası Genel Müdürü Osman Canıtez, 6 yıl 3 ay hapis cezası aldı. Canıtez'in duruşmadan bir hafta önce AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş'ı Meclis'te ziyaret ettiği ortaya çıktı.

Elitaş sosyal medya hesabından, "FETÖ davasından yargılanıp ceza alan birisini ‘hayırlı olsun ziyareti’ adı altında yanıma getirip fotoğraf çektirmek masum bir ziyaret olarak kabul etmek mümkün değildir" diye tepki gösterdi

05 Ağustos 2016'da Kayseri Şeker Fabrikası ve Boğazlıyan Entegre Tesisi’nde aralarında Kayseri Şeker'in genel müdür yardımcılarının da bulunduğu 6 kişi gözaltına alınmıştı. Tutuksuz yargılanan Kayseri Şeker Fabrikası'nın Genel Müdürü Osman Canitez'in davası 2 gün önce Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Canıtez'e ‘Himmet adı altında para toplayarak örgüte sistematik şekilde finansman sağlamak, örgütle bağı olan kişilerin terfi sınavlarında yüksek mevkilere terfi ettirmek, örgüte bağlı olmayan kişilerin psikolojik baskı ve mobbing uygulanarak istifaya zorlamak veya iş akitlerinin feshetmek' suçlamaları yöneltildi. Hakkındaki suçlamaları reddeden Canitez, beraatini talep etti ancak, mahkeme heyeti sanığa, “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

Sosyal medya hesabından paylaşmıştı

Sözcü’den Müslüm Evci’nin haberine göre, Canitezi’nin 16 Nisan tarihinde AKP Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş'ı ziyaret ettiği ortaya çıktı. Ziyarete ilişkin fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşan Mustafa Elitaş, şu ifadelere yer verdi:

“Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi ve Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay ile Yönetim Kurulu Üyeleri ve Genel Müdürü hayırlı olsun ziyaretinde bulundular. Kendilerine teşekkür ediyorum.”

Elitaş: Masum bir ziyaret olarak kabul etmek mümkün değil

Ziyaretin ardından gelen tepkiler üzerine sosyal medya hesabından yeni bir açıklama yapan Elitaş, “FETÖ davasından yargılanıp ceza alan birisini ‘hayırlı olsun ziyareti’ adı altında yanıma getirip fotoğraf çektirmek masum bir ziyaret olarak kabul etmek mümkün değildir” dedi.

Melih Gökçek’ten açıklama geldi

Duruma tepki gösteren eski Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı AKP'li Melih Gökçek sosyal medya hesabından, “Bu olayı hafsalam almıyor. Halen Kayseri Şeker Fabrikası'nda genel müdürlük yapan Osman Canıtez FETÖ davasından 6 yıl 3 ay mahkûm oldu. Bu adama torpil olup görevde tutan kimse o tespit edilmeli ki kripto FETÖ'cular içimizden temizlensin. Yanlış mı?” ifadelerini kullandı.