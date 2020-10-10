FETÖ'den yargılanan Kemal Batmaz'ın ortağı Sağlık Bakanlığı'na Covid-19 test kiti satmış

FETÖ üyeliğiyle yargılanan Kemal Batmaz’ın ortağı Tolga Sungur'un, Sağlık Bakanlığı’na Covid-19 test kiti sattığı ortaya çıktı.

Birgün'de yer alan habere göre; Kamuya Covid-19 test kiti satan şirketin sahibi Tolga Sungur’un FETÖ üyeliği suçu ile tutuklandığı, 15 Temmuz Darbe Girişimi’nin ‘iki numarası’ Kemal Batmaz ile ortak olduğu ve FETÖ’nün Aktif Sanayici ve İş Adamları Derneği’nde de yöneticilik yaptığı ortaya çıktı.

Şirketine 15 Temmuz'dan sonra el konmuş

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçu kapsamında 2019 yılında hazırladığı iddianamede, kamuya Covid-19 test kiti satan Gensutek Sağlık Teknolojileri Şirketi’nin sahibi Tolga Sungur’a ilişkin dikkat çeken ifadeler yer aldı.

İddianamede Tolga Sungur’un bir başka şirketi olan Sun Lab Sağlık Hizmetleri İnşaat Anonim Şirketi’nin FETÖ bağlantılı olduğu gerekçesiyle Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından el konulduğu belirtildi. İddianamede şunlar kaydedildi:

“Sun Lab Sağlık Hizmetleri İnşaat Anonim Şirketi’nin Tolga Sungur’un ortaklık ilişkisinin bulunduğu firma olduğu, darbe girişimi sonrasında FETÖ’ye aidiyeti, irtibatı veya iltisakı olduğu gerekçesi ile TMSF’ye devredilen şirketler arasında yer aldığı anlaşılmıştır.”

FETÖ'nün derneğinde yönetici

Başsavcılığın hazırladığı bir başka iddianamede de Tolga Sungur’un FETÖ’nün 'Ankara Aktif İş Adamları Derneği'nde de yöneticilik yaptığı aktarılarak, “Örgüte yakın olan dernek, 15 Temmuz Darbe Girişimi’nden sonra kapatıldı” ifadeleri yer aldı

İddia: Burhan Kuzu’nun akrabası olduğunu söyleyerek ticaret yapmış

İddianamede yer alan H.B. isimli şahsın ifadelerinde Tolga Sungur’un “Burhan Kuzu’nun akrabası olduğunu söyleyerek” ticaret yaptığı belirtildi. H.B.’nin verdiği ifadede “Aktif Sanayici İşadamları Derneği’nden tanıdığım Tolga Sungur, Burhan Kuzu’nun akrabası olduğunu, yeni bir biyomedikal şirket kurmak üzere olduğunu söyledi. Çevremi kullanarak satış yapmam halinde hisse verebileceğini söyledi, ben de kabul ettim” dedi.

Hakkındaki üçüncü iddianamede ise Tolga Sungur’un, Hacettepe Üniversitesi’nin FETÖ/PDY sorumlusu olarak isminin geçtiği, ‘Rektörü belirleyen kişi’ olarak bilindiği ifade edildi.