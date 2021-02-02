FETÖ'den gözaltına alınan iki emekli tuğgeneralden biri serbest bırakıldı, diğeri ev hapsine alındı

T24 Haber Merkezi

FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan ikisi emekli tuğgeneral, biri "mahrem" imam olduğu belirtilen üç kişiden biri tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada gözaltına alınan iki emekli tuğgeneralden birinin 'etkin pişmanlıktan' yararlandığı belirtilerek adli kontrol şartı ile serbest bırakıldığı açıklandı.

Diğer emekli tuğgeneralin ise tutuklanma talebiyle sevk edildiği sulh ceza hakimliğince elektronik kelepçe ile ev hapsine alındığı belirtildi.

Sivil şüphelinin ise 'mahrem imam olduğuna dair elde edildiği' belirtilerek tutuklandığı açıklandı.

Açıklamada yakalanmayan bir kişi için ise yakalama emri çıkarıldığı ifade edildi.

Ne olmuştu?

Emekli tuğgeneral Serdar Atasoy ve Celalettin Çoban ile "mahrem imam" olduğu belirtilen Yaşar Özdemir FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alındı.