FETÖ'den beraat etmişlerdi; Seyidoğlu Baklavaları'nın sahipleri bakanlığa tazminat davası açtı

FETÖ soruşturması kapsamında haklarında dava açılan ve yapılan yargılama sonunda beraatlarına karar verilen ünlü baklava markası Seyidoğlu’nun sahipleri Mustafa Seyitoğlu ve Serdar Seyitoğlu, Hazine ve Maliye Bakanlığı’na tazminat davası açtı.

Mustafa Seyitoğlu ve Serdar Seyitoğlu, 30 Ağustos 2016’da gözaltı alınarak “anayasayı ihlal ve örgüt üyeliği” suçlamalarından yargılanmış ve haklarında somut delil elde edilemediğinden 2019 yılında beraat kararı verilmişti.

Çalışanların dörtte üçü işten çıkarıldı

Cumhuriyet'ten Esra Ulus'un haberine göre, beraat kararı kesinleşen iki isim, uğradıkları maddi ve manevi zararın giderilmesi için ayrı ayrı tazminat davası açtı. Dilekçelerinde soruşturmanın başladığı 2016 yılında firmanın maddi olarak değerinin 50 milyon TL olduğunu belirten Serdar Seyitoğlu ile Mustafa Seyitoğlu, firmalarının yüzde 80 oranında küçüldüğünü ifade ettiler. Verilen bilgide bayilerinin anlaşmaları iptal ettiği ve fabrikalarında çalışan emekçilerin dörtte üçünün işine ekonomik zorluk nedeniyle son verildiği vurgulandı. Firmanın fiili olarak çalıştığı ancak açılan dava nedeniyle gerçekte batık durumda olduğu da belirten ikili, şu noktaya dikkat çekti: “Hain terör örgütüyle anılmak, hain terör örgütü mensubu olarak tanıtılmak ve bu suçla tutuklanmak son derece ağır bir yüktür.”

"Şahsi ve ticari itibarımız sarsılmıştır"

Serdar Seyitoğlu ile Mustafa Seyitoğlu’nun, sembolik olarak 1000 TL maddi, 500 bin TL manevi tazminat talep edilen edilen dava dilekçesinde şu ifadelere yer verildi: “Üç kuşaktır baklavacılık yapan, ülke çapında tanınan bir marka zarara uğratılmış, marka değeri düşmüştür. Tutuklulukta geçen sürede ailemiz geçim zorluğuna düşmüştür ve çaresiz bırakılmış, çocuklara babalarının yokluğu ile ilgili yalanlar söylenmiştir. Şahsi ve ticari itibarımız sarsılmıştır.”

Kayyımlar tarafından yönetilen şirketlerin aktif büyüklüğü 42.3 milyar TL

15 Temmuz 2016 darbe girişiminin ardından FETÖ'ye mensup oldukları iddiasıyla 784 şirket, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) devredilmişti.

TMSF Başkanı Muhiddin Gülal’ın kısa süre önce kamuoyuna yaptığı açıklamaya göre kayyımlar tarafından yönetilen şirketlerin aktif büyüklüğü 42.3 milyar liradan 70.3 milyar liraya ulaştı. 40 bin 61 kişi çalışan şirketlerin cirosu 37.2 milyar lira. Davalar tamamlandıkça şirketler ya iade ediliyor ya da satılıyor.