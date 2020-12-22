'FETÖ'den 26 ay tutuklu kalan avukata AKP Siyaset Akademisi'nden 'başarı sertifikası' verildi

Üniversite öğrencisiyken Fethullah Gülen'e ağlayarak şiir okuyan ve 2016'da "FETÖ operasyonu" kapsamında tutuklanan avukat Mücteba Kılıç'a AKP tarafından "başarı sertifikası" ile verildi. AKP'nin yeni siyasetçi yetiştirmek için açtığı Siyaset Akademisi'ni bitiren Kılıç, sosyal medya hesabındanCumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti. AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ da avukat Kılıç'a AKP Siyaset Akademisi'nden sertifika verilmesine yönelik haberlere dair, sertifikanın iptali konusunda gerekli müdahaleyi yaptıklarını söyledi.

Mücteba Kılıç, 2016'da "FETÖ operasyonu" kapsamında tutuklandı. Kılıç, "FETÖ üyesi" olduğu gerekçesiyle 26 ay hapis yattı. Yargılandığı davada etkin pişmanlıktan yararlanarak itirafçı olan Kılıç, 100'den fazla örgüt mensubunun ismini vererek tahliye edildi. AKP'nin yeni siyasetçi yetiştirmek için açtığı Siyaset Akademisi'ne Mücteba Kılıç da başvurdu. Müracaatı kabul edilen Kılıç, pandemi nedeniyle uzaktan ders aldı. Dersleri başarıyla verdiği için sertifika almaya hak kazandı.

Kılıç'a verilen ‘Başarı Sertifikası'nın altında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'ın imzası yer aldı.

Kılıç, kendisine verilen belgeyi sosyal medya hesabından şöyle açıkladı:

“FETÖ'yü ve dolayısıyla çöp kovasına isimsiz ihbar mektubu bırakıp beni ihbar eden, suyu bulandıran, tavşana kaç, tazıya tut diyen kumpasçı pislikleri rahatsız edecek birkaç müjde vermek istiyorum. Kullandığım antidepresan haplar işe yaradı. Bayılmalar sona erdi. 28 Aralık'ta kendimi yakma düşüncesi yok oldu. Çünkü bir üst düzey devlet büyüğünün danışmanı beni arayıp ‘geçmiş olsun, Allah şifa versin' dedi.”

Kılıç, paylaşımını ‘teşekkür' mesajıyla bitirdi ve şunları yazdı:

“Titreme nöbetleri bitti. Çünkü çok güzel bir haber aldım. Şimdi onu yazıyorum. Bayılma ve titreme nöbetlerim bitti. Çünkü Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı adıma düzenlenmiş Başarı Sertifikası aldım! @tcbestepe @RTErdogan @Akparti @avhamzadag teşekkür ederim. Allah bir kapı kaparsa bin kapı açar diyen Hz. Muhammed çok haklı! Habire bayılıp duruyorum herhalde ömrüm bitti derken, devletin elimden tutması neyle açıklanabilir ki!”

"Sertifikanın iptali için ihtarname göndermiş durumdayız"

Akademiden eğitim alabilmek için AKP'ye üye olma mecburiyetinin bulunmadığını söyleyen AKP Genel Başkanı Yardımcısı Dağ, AA'ya yaptığı açıklamada şöyle dedi:

"Herhangi bir terör örgütü ile irtibatlı, iltisaklı bulunan kişilerin partimizi bağlaması mümkün değil. Böyle bir bilgi sertifika verildikten sonra ortaya çıktığında da o kişilerin sertifikalarını iptal ediyoruz. Haberde bahsi geçen, aynı zamanda CHP Sözcüsünün de ifade ettiği kişinin bu sertifikayı sertifikanın anlamından farklı noktada kullandığı tespiti ve terör örgütüyle irtibatlı, iltisaklı bir şekilde yargılanması hasebiyle sertifikanın iptali için kendisine bir ihtarname de göndermiş durumdayız. Biz şunu iyi biliyoruz, bu haberler ve bu açıklamalar Cumhurbaşkanımızın ve AK Parti'nin FETÖ ile mücadelesini sekteye uğratmak için yapılan açıklamalar ve ifadelerdir."