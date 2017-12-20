FETÖ davasında Vali Gül ve Belediye Başkanı Aydın tanık oldu (2)

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JANDARMA KOMUTANI DİNLENDİ Öğleden sonra devam eden duruşmada 15 Temmuz'da komutan yardımcılığı yapan İl Jandarma Komutanı Albay Sinan Şen 15 Temmuz gecesi alaya iki mesaj geldiğini ve alay komutanını arayarak mesajlar hakkında bilgi verdiğini belirtti

20 Aralık 2017 01:53

JANDARMA KOMUTANI DİNLENDİ
Öğleden sonra devam eden duruşmada 15 Temmuz\'da komutan yardımcılığı yapan İl Jandarma Komutanı Albay Sinan Şen 15 Temmuz gecesi alaya iki mesaj geldiğini ve alay komutanını arayarak mesajlar hakkında bilgi verdiğini belirtti. Şen şunları söyledi:
\"15 Temmuz sabahı Koyulhisar ilçesinde arazide idik. Görev bitiminde Sivas\'a dönerek Alay Komutanlığına geçtim. İmzalanması gereken evraklar vardı. Nöbetçi amir iki tane acil kodlu mesaj getirdi. Mesajlardan biri Ankara\'ya tayini çıkanların biran önce görev yerine gitmesi gerektiğiydi. Diğer mesaj ise Şırnak Çakırsöğüt Komando Birliğinin Ankara\'ya görevlendirilmesiydi. Daha sonra başka bir mesaj geldi. Mesajda Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin yönetime el koyduğu yazıyordu. Komutanımı arayarak alaya çağırdım. Gelen emirler Atatürk ilkelerine uymuyordu. Bu nedenle bu emirleri yerine getirmeyeceğimizi ifade ettim. Bektaş albay mesajları okuduğunda \'Bu FETÖ\'cülerin işi\' dedi. Bana alayda kalmamı söyledi. Sanık Fatih Celaleddin Sağır, Bektaş albayı aradı. Daha sonra ise Vali bey Bektaş albayı arayarak makamına çağırdı. Ben alayda kaldım. Alınacak tedbirleri konuştuk. Silahlıkların ve araçların anahtarlarını topladık. Arazideki timlerin yerlerinde kalmalarına karar verdik. Rütbeli personelin yoklamasını yaptık. Bir kalkışmanın olduğunu ve hiç bir şekilde emirlere uyulmayacağını bildiren bir mesaj çektik.\"
\'KOMUTAN, SİLAH KULLANMA YETKİSİ VERDİ\' 
İl Jandarma Komutanı Albay Sinan Şen\'in ardından koruması Uzman Çavuş Alparslan Uzun da tanık olarak dinlendi. Uzun ifadesinde \"15 Temmuz gecesi beraberdik. Akşam istirahatte iken komutanım beni aradı. Acele olarak alaya gelmemi söyledi. Alaydan sivil araçla 5\'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı\'na gittik. Bektaş albay girişte, bana \'İçeride bir patırtı, gürültü olur ise içeri gir ve ateş ederek beni çıkar\' dedi. Kapıya yakın bir yerde bekliyordum. İçeri girdikten bir süre sonra telaşla dışarı çıktı. Daha sonra Valiliğe gittik.\" dedi. 
Daha sonra Başsavcı İrcal, sanık Sağır\'a \'Sizce bu hain darbe girişiminin arkasında kim var\' sorusunu yöneltti. Sanık Sağır ise, \"Basından duyduğumuz kadarıyla Fethullah Gülen ve cemaati var. Biz yemin ederken, ettiğimiz yemin çok açık. Benim Allah\'tan başka hiç kimseden korkum yok. Yemin ederken hayatımızı ortaya koyduk. Hayatımızı bu ülke için seve seve vermek için yemin ettik.\" dedi.
Tanık ifadelerinin ardından verilen beş dakikalık ara sonunda Sivas Cumhuriyet Başsavcısı Murat İrcal olay gününe ait Valilik binasında çekilen kamera kayıtlarını mahkeme salonunda izletti. Videonun izlenmesinin ardından Cumhuriyet Başsavıcısı Murat İrcal mütalaasını verdi. Sanık avukatları mütalaaya karşı savunma yapmak için süre istedi. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti duruşmayı 20 Şubat\'a erteledi.

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